Foodish, Joe Bastianich porta su Sky e TV8 la nuova sfida tra ristoranti in giro per l'Italia Scopriamo tutti i dettagli sul programma che ci porta alla ricerca del piatto perfetto con Joe Bastianich: dai grandi ospiti ai meccanismi inediti di gioco.

Foodish è il programma che porta Joe Bastianich in giro per l’Italia alla scoperta dei sapori più autentici e competitivi. In ogni puntata, quattro ristoranti locali si sfidano per proporre la migliore versione di un piatto simbolo della città, sotto lo sguardo (e il palato) attento di Bastianich e di un ospite speciale. Ogni episodio è un mix di tradizione culinaria, talento e confronto acceso tra storie e cucine diverse, con un meccanismo inedito per far sfidare i partecipanti.

Foodish va in onda su Sky, Now e TV8 dal lunedì al venerdì alle 20:30.

