Flashdance: la storia (vera) del film cult, il protagonista mancato, le canzoni memorabili Torna in tv il film vincitore di un premio Oscar, diventato un grande classico grazie a una delle colonne sonore più forti di sempre. Prossimamente anche serie TV

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Esistono film che hanno marcato un’epoca, diventando manifesti generazionali oltre che grandi cult della cinematografia. È il caso di Flashdance, la pellicola diretta nel 1982 da Adrian Lyne che portà alla fama mondiale l’allora giovanissima Jennifer Beals e vinse l’Oscar per la miglior canzone, "Flashdance… What a Feeling".

La 18enne Alex Owens lavora come saldatrice di giorno e come ballerina in un locale notturno, coltiva il sogno di entrare all’Accademia di Danza di Pittsburgh. Si allena costantemente, ma quando si reca alla scuola per partecipare a un’audizione si fa prendere dallo scoraggiamento e rinuncia. Una notte nel locale dove si esibisce incontra Nick Hurley, suo capo in fabbrica. I due si piacciono, ma Alex non ritiene corretto iniziare una relazione con il proprio capo. Le due cose influenzeranno la sua vita. In onda stasera, su TwentySeven alle 21:20.

Potrebbe interessarti anche