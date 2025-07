Bruce Springsteen: dopo San Siro e il messaggio a Trump, arriva il film sulla sua vita Dopo il trionfo a San Siro, arriva il film su Springsteen: Jeremy Allen White vestirà i panni del Boss negli anni di “Nebraska”, tra sfide e leggende americane.

"75 anni e non sentirli", quanto può essere vero questo detto? Ne abbiamo la prova con Bruce Springsteen, che ieri, lunedì 30 giugno, ha ‘incendiato’ San Siro, facendo cantare milioni di persone, con la sua E Street Band, salutando il pubblico dello Stadio con entusiasmo. Elegante in camicia bianca, gilet e jeans, apre il concerto con No Surrender dall’album Born in the USA, pubblicato l’anno prima del suo primo show nello stadio, il 21 giugno 1985. Quarant’anni dopo, lo stadio è ancora pieno per lui. Accanto a lui c’è anche Little Steven, tornato sul palco dopo un’operazione di appendicite. Ma quando si parla di lui non c’è solo musica. ‘Il Boss‘ arriverà al cinema con un film a lui dedicato e, a interpretarlo sarà l’attore di The Bear. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Jeremy Allen White sarà Bruce Springsteen nel film Deliver Me From Nowhere

Ebbene sì, la star di The Bear, Jeremy Allen White, vestirà i panni di Bruce Springsteen nel film Deliver Me From Nowhere (Springsteen – Liberami dal nulla è il titolo italiano). Se ne parlava da tempo ma ora è ufficiale. La pellicola dedicata alla leggenda della musica si farà e sarà prodotto dalla 20th Century, che ha battuto la favorita A24 per i diritti. Il titolo sarà lo stesso dell’omonimo libro di riferimento. Protagonista sarà Jeremy Allen White, noto per The Bear, con cui la trattativa è ormai conclusa. La pellicola racconterà la giovinezza di Springsteen tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, periodo in cui nacque l’album Nebraska, capolavoro del country rock. Le riprese inizieranno in autunno.

White, grazie a questo ruolo e a precedenti lavori come la serie sopra citata, il film The Warrior – The Iron Claw e una campagna moda per Calvin Klein, sta vivendo un’importante crescita di popolarità e affronta con successo sfide professionali importanti.

Di cosa parlerà il film Deliver Me From Nowhere?

Deliver Me From Nowhere si unisce alla serie di biopic dedicati a grandi star della musica, tra cui A Complete Unknown su Bob Dylan con Timothée Chalamet. Il film, diretto da Scott Cooper, racconta gli anni in cui Bruce Springsteen affrontava la fama globale mentre registrava Born in the USA. Durante quel periodo, Springsteen creò Nebraska (1982), un album fondamentale, scritto e registrato in modo molto semplice, che rappresenta un passaggio cruciale nella sua crescita artistica. Cooper, grande fan del Boss, vuole mostrare l’essenza autentica del musicista attraverso la storia di questo album. Alla produzione partecipano lo stesso Springsteen e il suo manager Scott Landau, suscitando grande interesse tra i fan.

Dove vedere Bruce Springsteen in streaming

Ricordiamo che su Netflix è presente Springsteen on Broadway, un intimo one man show in cui Bruce condivide storie personali e interpreta le versione acustiche di alcune delle sue canzoni più celebri.

