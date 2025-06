Frankenstein Junior diventa una serie grazie a Mel Brooks e il team di What We Do in the Shadows. Cosa sappiamo La rete americana FX starebbe per ordinare l'episodio pilota di una serie basata sul celebre film del 1974 con Gene Wilder e Marty Feldman

Un grande classico della commedia sta per tornare. Il canale americano FX sembra infatti a un passo dall’ordinare l’episodio pilota di una serie basata su Frankenstein Junior, a cui lavoreranno direttamente Mel Brooks e il team creativo di What we do in the shadows. Il progetto, ispirato al cult del 1974, vedrà Brooks anche nei panni di produttore esecutivo.

Il ritorno di Frankenstein Junior con Mel Brooks e Taika Waititi, colpo di genio o follia?

La serie sarà scritta dall’autrice di What we do in the shadows Stefani Robinson, che sarà anche showrunner del progetto. La regia dell’episodio pilota sarà affidata ovviamente a Taika Waititi. Tra i produttori troviamo Garrett Basch, Kevin Salter (storico collaboratore di Brooks) e Michael Gruskoff, produttore originale del film del ’74. Alla guida della produzione del progetto 20th Television.

I dettagli sulla trama sono ancora segreti, ma sappiamo per certo che si tratterà di un prodotto ispirato all’originale degli anni 70 e non un semplice remake. La serie con tutta probabilità approccerà il materiale originale secondo il proprio gusto, ipotizzabile anche basandosi sullo stile surreale e irriverente che il team creativo ha applicato a What we do in the shadows, show di 6 stagioni sulla quotidianità di un gruppo di strampalati vampiri di Staten Island. Nessun casting al momento e sia FX, sia 20th Television si sono rifiutate di commentare in via ufficiale l’indiscrezione. Il coinvolgimento di Mel Brooks e del trio Waititi–Robinson–Basch fa però ben sperare e pensare che il network abbia dato piena fiducia al progetto.

La trama di Frankenstein Junior e dove vederlo in streaming

Uscito nel 1974 e girato in bianco e nero, Frankenstein Junior è una parodia del romanzo gotico di Mary Shelley. Gene Wilder, co-autore della sceneggiatura assieme a Mel Brooks, veste i panni di Frederick Frankenstein, scienziato americano rispettabile e ammirato che desidera staccarsi dall’infamante eredità del nonno Victor. Ereditato il castello di famiglia in Transilvania, però Frederick finirà inevitabilmente per ripercorrere le orme dell’illustre parente, assistito dal gobbo Igor (Marty Feldman) e dall’avvenente Inga (Teri Garr). Purtroppo il film non sembra disponibile su nessuna piattaforma di streaming, al momento.

