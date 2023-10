Fiorello: ironia sul calo degli ascolti Rai e frecciatina al Papa Fiorello ironizza a VivaRai2: "Un pulmino con tutti i conduttori Rai e portarli alla benedizione dal Papa. Se non funziona, a fine ottobre tutti a Medjugorje"

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Fiorello è tornato con Aspettando Viva Rai2, e a quanto pare non ha intenzione di tenere per se nessuno battuta, neanche se riguarda la stessa Rai che lo ospita. In attesa del suo ritorno definitivo con VivaRai2 a novembre, il conduttore ci delizia con degli episodi tutti speciali del format, da una location alternativa. Esatto, perché al momento il celebre Glass Box che ospita la trasmissione per le strade di Roma, si trova temporaneamente a Via di Vigna Stelluti, dopo essere stato cacciato malamente dalla storica location di Via Asiago per problemi con i condomini della strada. La nuova location sarà invece al Foro Italico, segnando l’inizio ufficiale di VivaRai2 il prossimo 6 novembre. Ma come detto Fiorella sembra comunque aver già messo l’acceleratore, decidendo che con le sue freddure non risparmierà nessuno.

Il calo di ascolti Rai e la benedizione necessaria

Il celebre conduttore ha deciso di aprire la sua rassegna stampa mattutina, sempre molto sui generis, parlando di alcuni temi caldi: "La Rai sta andando malissimo, solo 550mila persone hanno visto Liberi Tutti, che poi sono cinque stadi messi insieme che guardano il programma della Guaccero, mica poche. L’Ad Sergio ha pensato comunque di fare un pulmino con tutti i conduttori della tv pubblica e di portarli alla benedizione dal Papa. Se non dovesse funzionare in Vaticano, a fine ottobre tutti a Medjugorje". Giacché che l’amministratore delegato era stato già messo in ballo, Fiorello ne ha subito approfittato per scherzare su di lui, e sulla pace fatta tra emittente e Fedez: "L’ad Sergio ha chiamato Fedez e io, essendo uno dei personaggi più influenti, l’ho sentito subito dopo. Lui mi ha detto di aver parlato anche con la Ferragni. Pensa che dopo, alla riunione in Rai, si è presentato dicendo "Hi guys", si è fatto prendere dal Ferragnismo".

La stoccata alla chiesa di Papa Francesco

Avendo citato nel suo discorso anche il Papa, Fiorello non ha potuto non passare dalla crisi televisiva della Rai, a quella dei praticanti in chiesa, tornando su alcune recenti dichiarazioni di Papa Francesco: "Il nostro papa dice "No alle donne prete, il celibato è obbligatorio. Si può abolire ma non sarò io a farlo". Scusi Santità, ma se non se ne occupa lei chi? Maria De Filippi? Don Matteo?". Poi passa alle differenze di genere in chiesa: "Secondo me dobbiamo finirla con questa cosa qua. Io credo in Dalla, che aveva detto "I preti potranno sposarsi". Poi è anche vero che gli uomini possono fare le suore: un suoro, un clarisso… insomma, le chiese cominciano ad essere vuote e bisogna andare avanti. Bisogna cambiare il format".

Potrebbe interessarti anche