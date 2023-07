La Rai verso la sospensione di Filippo Facci: per lui un programma "di riserva" Il giornalista potrebbe essere cacciato dalla tv di Stato ancora prima del suo debutto: l'ad Roberto Sergio dovrebbe ufficializzare la sua decisione.

La Rai sta per cacciare Filippo Facci, ancora prima che abbia avuto il tempo di arrivare in Viale Mazzini. Manca ancora l’ufficialità, ma dovrebbe essere questa la decisine presa dai vertici del servizio pubblico riguardo a I Facci Vostri, la striscia informativa quotidiana che avrebbe dovuto debuttare su Rai 2 in autunno. Il motivo, come ormai noto, sono le frasi sessiste e denigratorie che il giornalista ha scritto in un articolo sulla vicenda di Lorenzo Apache La Russa.

Filippo Facci cacciato dalla Rai

Filippo Facci, giornalista di Libero Quotidiano, aveva commentato le accuse di stupro nei confronti del figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa arrivando a colpevolizzare la presunta vittima, che aveva fatto uso di droghe: "Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa", si legge nel suo articolo. Le sue parole hanno immediatamente sollevato una vera e propria bufera mediatica, e la questione è stata portata all’attenzione dell’ad della Rai Roberto Sergio. Quest’ultimo, stando a quanto riportato da La Stampa, avrebbe deciso di cancellare dal palinsesto I Facci Vostri, fermando così il nuovo programma di informazione ancora prima che vedesse la luce. Nelle prossime ore, i vertici di Viale Mazzini dovrebbero ufficializzare la propria decisione. Nel frattempo, Dagospia ha lanciato una delle sue famose notizie flash, secondo la quale la Rai potrebbe affidare a Facci un altro progetto: si tratterebbe di un programma sull’opera e sulla musica classica, di cui però non si conoscono ulteriori dettagli. Potrebbe essere, questa, una proposta "di riserva", che la tv di Stato potrebbe fare al giornalista per non lasciarlo a mani vuote.

Filippo Facci si difende

Nel frattempo, Filippo Facci non sembra essere minimamente pentito di quanto scritto su Libero Quotidiano, e anzi rivendica la propria posizione. "Quello è stato un errore stilistico. Io non giudico o colpevolizzo. Ho scritto ciò che hanno scritto tutti ed è cronaca: la giovane ha assunto droga e poi è stata con lui. Qualche conoscenza di farmacologia ce l’ho. La cocaina, di cui si parla in questa vicenda, ha tra gli effetti l’aumento della lucidità e non il contrario. Comunque l’articolo era ineccepibile, tranne che per quel passaggio", aveva dichiarato al Corriere della Sera all’indomani del fattaccio. "Senza il contratto in Rai sono rovinato ma rifarei tutto, non mi pento di niente". Anche su La Stampa, intervistato da Francesca Fagnani, ha ribadito ciò che pensa: "Non è nemmeno il mio stile, non so cosa c**o mi è preso. Ma comunque non chiederei scusa di nulla, non è stata capita la frase, è stata usata come pretesto. È come una barzelletta che non fa ridere".

