Clara Soccini a Sanremo 2025, chi è il fidanzato Jacopo Neri: la loro storia d’amore nascosta dai riflettori La cantante e attrice svela il suo rapporto con Jacopo, un legame che l’ha supportata nel suo percorso di crescita personale e professionale

Clara Soccini è una delle artiste più promettenti del panorama musicale e televisivo italiano. Con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, dove ha portato il brano Diamanti grezzi, Clara ha conquistato il pubblico con una performance che ha messo in luce il suo talento in un contesto di grande visibilità. Ma la sua carriera non si limita alla musica. Ma chi è il fidanzato e cosa fa nella vita?

Clara Soccini, da Mare Fuori a Sanremo poi l’amore

Clara Soccini ha sempre preferito mantenere un profilo basso quando si tratta di vita privata. La cantante ha rivelato che, nonostante abbia avuto delle storie anche in giovane età, il suo amore con Jacopo Neri è qualcosa di diverso.

In un’intervista a Radio DEEJAY, ha parlato apertamente della sua relazione: "Io sono una persona che ha avuto alcune storielle anche da giovanissima, tra serie e meno serie. Una mi ha segnata molto. Ora sono innamorata e felicissima, questo ragazzo si chiama Jacopo, l’ho conosciuto proprio mentre stavo sbocciando e mi sentivo felice." Clara ha poi sottolineato quanto Jacopo l’abbia supportata in un momento particolarmente difficile della sua vita, durante un periodo di rinascita personale. Nonostante la sua crescente popolarità, la cantante ha chiarito che "l’amore non è cambiato dopo Sanremo". In effetti, Clara ha spiegato che Jacopo l’ha conosciuta in una fase della sua vita molto diversa da quella che vive ora, ma il loro legame è sempre stato forte e genuino.

Chi è Jacopo Neri, il fidanzato di Clara?

Jacopo Neri, fidanzato di Clara Soccini, è una persona molto lontana dai riflettori, il che ha contribuito a mantenere il mistero attorno alla loro relazione. Nativo di Milano e coetaneo di Clara, Jacopo è stato un pilastro importante nella vita della cantante. La loro relazione è iniziata nel 2022 e, da quel momento, Clara ha trovato in lui un partner affidabile e comprensivo. Sebbene non si conoscano molti dettagli sulla sua vita privata, Jacopo è stato presente in alcune delle tappe professionali più importanti di Clara, come la sua partecipazione a Sanremo, dimostrando di essere un grande supporto per la sua carriera. Durante l’intervista a Radio DEEJAY, Clara ha infatti dichiarato: "Mi ha conosciuto in una fase in cui ero molto diversa da adesso, stavo attraversando un periodo molto difficile e mi è stato molto vicino anche in una situazione molto diversa da quella che vivo adesso."

Jacopo, pur rimanendo lontano dal gossip, ha sempre mostrato di essere un sostegno fondamentale nella vita di Clara, aiutandola a crescere come persona e come artista. Clara ha ribadito, infine, quanto l’amore di Jacopo l’abbia aiutata a diventare la persona che è oggi: "Sicuramente le persone che amo e che mi amano mi sono state molto vicine e mi hanno dato molta carica, quindi sì, mi ha aiutato a essere la persona che sono adesso."

