Fedez non perde tempo e attacca Papa Leone XIV: “Vicende legate agli abusi sessuali del clero” A pochi minuti dalla proclamazione del nuovo Pontefice, il rapper milanese ha pubblicato sui social un messaggio che ha scatenato subito una forte polemica.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Nemmeno il tempo di affacciarsi dalla loggia di San Pietro, che il nuovo Papa Leone XIV, ovvero Robert Francis Prevost, è stato subito accusato in maniera molto pesante da Fedez. Il rapper milanese non ha infatti perso tempo e, a pochi minuti dalla proclamazione del nuovo Papa, ha pubblicato tra le Instagram stories un messaggio che ha subito scatenato una forte polemica. In particolare, il rapper ha riesumato due vicende passate legate ad abusi sessuali del clero che avrebbero lambito la stessa figura di Prevost. Ecco nel dettaglio la pesante accusa.

Fedez contro Papa Leone XIV: "Vicende legate agli abusi sessuali del clero"

"Due vicende legate agli abusi sessuali del clero hanno lambito la figura di Prevost. La prima risale ai primi anni 2000 quando, da provinciale agostiniano di Chicago, fu coinvolto in un caso di ospitalità a un sacerdote già condannato per pedofilia. Più recentemente, durante il suo episcopato a Chiclayo (Perù), è stato accusato di aver gestito con scarsa trasparenza un’indagine su due sacerdoti accusati di molestie. La diocesi ha replicato affermando che Prevost seguì le corrette procedure canoniche, ascoltò le vittime e trasmise dossier al Dicastero per la Dottrina della Fede". Questo il messaggio pubblicato sui social da Fedez a pochi minuti dalla proclamazione del nuovo Papa. Un post che ha inevitabilmente scatenato una forte polemica.

Fedez butta fango sul nuovo Pontefice: accuse pesantissime senza prove

Quelle fatte da Fedez nei confronti del Santo Padre sono accuse pesantissime che riportano alla luce vicende passate, e del tutto chiuse, legate a un tema molto delicato e certamente da non trattare con leggerezza. In entrambe le controversie citate dal rapper milanese, Robert Francis Prevost è stato puntualmente difeso dai suoi collaboratori che hanno sottolineato come l’attuale Papa abbia agito nel pieno rispetto delle norme ecclesiastiche vigenti. Al contempo, è fondamentale sottolineare che il Pontefice non è mai stato coinvolto direttamente nei fatti citati e che, a suo tempo, il Vaticano aveva fornito spiegazioni ampie e trasparenti che scagionavano del tutto l’attuale Santo Padre.

Le accuse di Fedez non sono dunque comprovate dai fatti, senza contare che il rapper ha trattato un tema delicatissimo in maniera molto superficiale terminando la sua Instagram story con un sarcastico "Amen". Un atteggiamento criticato da molti. Questo sottolineando che, anche in passato, il rapper aveva attaccato il Vaticano e Papa Francesco anche su altri temi, dimostrando di avere un rapporto con la Chiesa abbastanza conflittuale sotto ogni punto di vista. Questo nuovo attacco, dunque, non sorprende, pur parlando di accuse veramente pesanti e che, certamente, non possono che far rumore.

