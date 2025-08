Fedez ufficializza la relazione con Giulia Honegger: il bacio social, le vacanze coi figli e il nuovo inizio Tra spiagge sarde, momenti in famiglia e un carosello su Instagram che non lascia più dubbi, il rapper sembra pronto a voltare pagina sul serio.

Che tra Fedez e Giulia Honegger ci fosse qualcosa in corso era ormai evidente da settimane. Prima gli avvistamenti, poi le foto sfocate, le storie con dettagli nascosti e quei messaggi in codice che hanno acceso la curiosità dei fan. Ora però le cose sono cambiate. Federico Lucia ha deciso di uscire allo scoperto e lo ha fatto come al suo solito: con molta ironia, delle scelte quasi dissacranti, ma anche un bacio. E una frase che basta a far capire in che direzione potrebbe andare la sua vita in futuro.

La foto del bacio tra Fedez e Giulia Honegger

Nel carosello pubblicato su Instagram, accanto a momenti divertenti e scene di vita quotidiana, tra cui un selfie in bagno con Giulia che si lava i denti, c’è anche quello scatto che ha messo fine a ogni dubbio. Il primo bacio ufficiale della coppia, arrivato dopo mesi di silenzi e congetture, è la conferma definitiva. Fedez sta insieme a Giulia. A confermare ancora di più le sue intenzioni? La frase a corredo delle foto: "Non può piovere per sempre", come a confermare che dopo il lungo periodo di crisi personale vissuto, alla fine è arrivato il sereno. Probabilmente anche grazie alla giovane Giulia.

Sotto il sole della Sardegna con figli e nuova compagna

A rendere ancora più chiaro quanto la relazione sia seria, ci hanno pensato le immagini pubblicate dal settimanale Chi. Fedez e Giulia sono stati paparazzati insieme ai figli di lui, Leone e Vittoria, mentre si godevano qualche giorno di vacanza a Porto Cervo. Un quadro familiare nuovo, ma già molto affiatato: Federico gioca con Leone, si prende cura di Vittoria, mentre Giulia è accanto a lui in modo discreto ma sorridente.

I bambini, prima di raggiungere la madre Chiara Ferragni a Ibiza, hanno quindi trascorso un periodo con il padre e la nuova compagna. Un passaggio importante, che lascia intuire quanto questa storia possa essere importante, e magari possa rappresentare una chance di inizio per i due ex sposi.

Un’estate diversa e una nuova normalità per Fedez

Nonostante la nuova routine familiare, Fedez non ha messo da parte il lavoro. Durante la vacanza in Costa Smeralda ha continuato a scrivere musica, affiancato da Alessandro La Cava, con cui ha allestito uno studio improvvisato. Sono comparsi anche video ironici, come quello dell’amico Alfio Sanfi che gli fa un’iniezione sul fondoschiena. Il periodo burrascoso che ha attraversato nei mesi scorsi, tra la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e una costante esposizione mediatica, sembra ormai alle spalle. La sentenza di divorzio è arrivata a fine luglio, con l’affidamento congiunto dei figli. E ora che tutto è ufficiale, anche sul fronte sentimentale, Federico sembra pronto a lasciarsi alle spalle quel capitolo.

