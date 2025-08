Morto il rapper romano Jesto, il dolore di Fedez: “Riposa in pace, leggenda” Si è spento nella notte all’età di soli 41 anni il cantante, nome d’arte di Justin Yamanouchi: l’annuncio del fratello Hyst e la solidarietà del mondo hip hop

Il mondo della musica e della cultura hip hop saluta il rapper romano Jesto. Il cantante, infatti, si è spento nella notte del 31 luglio 2025 all’età di soli 41 anni. A confermarlo è stato il fratello Hyst (noto cantante a sua volta), ricevendo la solidarietà di tutto il mondo del rap italiano, compreso un messaggio da parte di Fedez. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Il rapper Jesto è morto a 41 anni: l’annuncio

Jesto, nome d’arte di Justin Yamanouchi, è scomparso nella notte di ieri 31 luglio 2025 all’età di 41 anni. Classe 1984, il rapper era il figlio dell’annunciatrice e speaker del Tg3 Teresa Piazza e del cantautore romano Stefano Rosso. Seguendo le orme del padre (il cognome Yamanouchi fu ereditato invece dal famoso attore giapponese Haruhiko Yamanouchi, all’epoca ancora sposato con la madre), anche Justin aveva deciso di dedicare la sua vita alla musica. Nei primi anni Duemila era emerso nella scena underground romana e soprattutto nel mondo del freestyle. Tra il 2004 e il 2006 prese infatti parte al celebre 2thebeat (l’annuale torneo di freestyle italiano organizzato e presentato da Inoki) e al Tecniche Perfette, arrivando anche in finale. Nel 2005 aveva pubblicato il suo primo disco Il mio primo e ultimo disco, prodotto dall’etichetta La Grande Onda di Piotta. Il suo ultimo lavoro è stato invece Buongiorno Italia, quinto album ufficiale della sua discografia, dedicato al padre Stefano Rosso.

Nella giornata di oggi si è diffusa la notizia della morte di Jesto, poi confermata anche dal fratello Hyst, nome d’arte del fratello Taiyo Yamanouchi: "Nella notte del 31 di luglio ci lascia Justin Jesto Rossi Yamanouchi. Astro del Rap italiano e uomo di immensa levatura spirituale. Non si dica che lascia in vuoto, perché non è così. Lascia invece un’eredità di valore incalcolabile ed uno slancio all’elevazione morale e spirituale che le anime affini sapranno cogliere e sfruttare". Taiyo ha poi fatto sapere anche dove e quando si terranno i funerali del fratello: "L’ultimo saluto avverrà martedì 5 agosto, nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, alle ore 11 – ha scritto –. L’ingresso alla chiesa sarà consentito solo a parenti ed intimi, gli intervenuti potranno salutarlo in piazza. Si richiede il rispetto assoluto".

Il messaggio di Fedez: "Mi fece capire cosa significasse stare sul palco"

La morte di Jesto ha ovviamente scosso il mondo del rap italiano. Tra i tantissimi messaggi di solidarietà, è arrivato anche quello di Fedez, che con il rapper condivise il palco del 2thebeat. "14 anni fa partecipavo al mio primo 2thebeat in cui gareggiava anche Jesto, vederlo fare freestyle, mi fece capire cosa significasse avere carisma sul palco" ha raccontato Fedez in una storia condivisa su Instagram, salutando il collega: "Un punto di riferimento per il movimento, in un’epoca in cui si rappava solo per al fotta e la passione. Riposa in pace leggenda del rap (quello vero)".

