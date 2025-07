Chiara Ferragni, la foto romantica e l'indiscrezione bomba: "Di nuovo innamorata" Chiara Ferragni ha un nuovo amore con cui avrebbe trascorso una notte di fuoco nell'incantevole location del lago di Como? I rumors esplosivi

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

"A Chiara Ferragni torna a battere il cuore". Non finiscono mai le notizie o meglio, le indiscrezioni, che vedono al centro la vita sentimentale della bionda influencer. Dopo le disgrazie professionali e la travagliata separazione da Fedez, la blond salad sembrava aver ritrovato un po’ di serenità a fianco di un Tronchetti Provera, ma niente da fare, anche quel rapporto si è interrotto presto e ora?

Dopo l’ultima relazione con Tronchetti Provera abbiamo visto Chiara Ferragni, sempre presente e attivissima sui social, godersi mare, relax, vacanze che non mancano mai, e insomma la solita vita di stenti e sacrifici, allietata pochi giorni fa dall’arrivo di un nuovo nipotino, Orlando, figlio della sorella Francesca.

Tornata da poche ore da Città del Messico, Ferragni è corsa proprio dal piccolo Orly per coccolarselo e goderselo un po’ non dimenticando un bel sorriso da zia orgogliosa a favore di onnipresente fotocamera dello smartphone.

Notte di fuoco per Chiara Ferragni sul lago di Como: chi era con lei?

Ma, secondo i soliti beneinformati, in questo ultimo periodo Chiara Ferragni non si sarebbe solo dedicata a viaggi e famiglia, anzi.. A lanciare la bomba è Gabriele Parpiglia, a cui non è sfuggito uno scatto della influencer postato nelle sue instagram stories in cui è inquadrato un letto sfatto davanti a una finestra che si apre su un meraviglioso e romantico scorcio sul lago di Como.

Ed è proprio il letto sfatto l’elemento da cui Parpiglia è partito per lanciare, con le fanfare, il nuovo numero della sua newsletter dove annuncia che svelerà in esclusiva chi avrebbe condiviso con lei quel letto disfatto. Si tratta di un ritorno di fiamma con Tronchetti Provera o di un uomo appena entrato nella sua vita?

"A Chiara Ferragni torna a battere il cuore e no, non stiamo parlando di Cristiano Caccamo lungo flirt mai smentito. E non stiamo nemmeno parlando di cantanti tirati in ballo nei dissing". Insomma, secondo Parpiglia, il cuore della influencer cremonese batterebbe per un amore tutto nuovo , qualcuno di cui ancora nessuno aveva mai sospettato la presenza nella vita della ex di Fedez, o forse per un ritorno di fiamma.

Quanto ci sarà di vero? A sentire il giornalista su X, sarebbe pronto a rivelare non solo il nome di chi ha conquistato o riconquistato il cuore di Chiara Ferragni ma anche molti retroscena su questa storia ormai sbocciata.

Quel che sicuramente sappiamo è che la influencer in effetti in queste ore si è goduta una fuga nell’incantevole scenario del lago di Como, uno dei suoi posti del cuore, dove aveva anche acquistato una lussuosa villa, Villa Matilda (lo stesso nome del suo carlino) con Fedez, venduta da poco per l’astronomica cifra di 13 milioni di euro.

