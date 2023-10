Fedez dimesso, sospiro di sollievo: come sta e il suo futuro a X-Factor Il cantante è stato finalmente dimesso dall'ospedale, condizioni di salute stabili ma ancora incertezza per la conduzione di XFactor in partenza su Sky

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Dopo oltre una settimana di preoccupante ricovero all’ospedale Fatebenefratelli a Milano, Fedez, il noto rapper italiano, ha finalmente ottenuto il via libera dai medici e ha potuto fare ritorno a casa. Il motivo del suo ricovero è stato un serio problema di salute: due ulcere intestinali che hanno richiesto un intervento d’urgenza. La situazione aveva messo in allarme non solo i suoi numerosi fan ma anche la produzione di X Factor, infatti, i il rapper è uno dei giudici del talent show di Sky, che inizierà ufficialmente il prossimo 26 ottobre.

Le condizioni di Fedez e le dimissioni dall’ospedale

Le condizioni di Fedez erano migliorate già da qualche giorno, come confermato anche da Chiara Ferragni, moglie di Fedez, aveva rotto il silenzio sui social per ringraziare i sostenitori della coppia.

Le dimissioni di Fedez sono arrivate proprio questo pomeriggio, dall’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano. Il cantante era stato ricoverato il 28 settembre a causa di un’emorragia interna derivante dalle due ulcere intestinali. Nonostante le incertezze iniziali, le ultime verifiche mediche hanno confermato una significativa ripresa delle sue condizioni, permettendo al rapper di tornare a casa. La vicinanza e il sostegno di Chiara Ferragni durante il difficile periodo di ricovero di Fedez sono stati evidenti. La celebre imprenditrice digitale ha abbandonato immediatamente i suoi impegni a Parigi per essere al fianco del marito a Milano. Dopo giorni di silenzio sui social, ha espresso la sua gratitudine ai fan, accompagnata anche dai genitori del cantante che sono stati presenti e lo hanno sostenuto durante il periodo post-operatorio.

Tornerà in tempo a X Factor?

Tuttavia, nonostante il sollievo per il recupero di Fedez, resta un punto interrogativo sulla sua partecipazione come giudice in X Factor. Mentre l’inizio del talent show è previsto il 26 ottobre, la sua presenza non è ancora confermata. Le incertezze riguardo alla sua partecipazione al programma rimangono, ma i fan e i sostenitori di Fedez sperano che possa riprendersi completamente e tornare presto sul palco di X Factor.

La storia di Fedez e le sue difficoltà di salute hanno suscitato un forte interesse mediatico e l’attenzione di migliaia di fan. Il rapper, noto per il suo impegno sociale e politico, ha ricevuto un’ondata di affetto e supporto da parte di ammiratori di tutto il mondo. Nel frattempo, anche il suo amico e collega J-Ax ha fatto sentire la sua presenza e ha smentito le voci che lo volevano come sostituto di Fedez in giuria a X Factor.

