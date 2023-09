Francesca Fagnani racconta l’amore con Enrico Mentana: “Corteggiamento durato più di un anno” La conduttrice di Belve ha ripercorso la relazione sentimentale con il direttore del Tg La7 iniziata dieci anni fa dopo un lungo corteggiamento

Quest’anno la relazione tra Francesca Fagnani ed Enrico Mentana ha tagliato il traguardo dei dieci anni. Una lunga storia d’amore che, come raccontato dalla conduttrice di Belve in un’intervista al magazine Oggi, è stata preceduta anche da un lungo corteggiamento durato più di un anno. Scopriamo cosa ha detto.

Francesca Fagnani e la storia d’amore con Enrico Mentana

In occasione dei dieci anni di relazione con Enrico Mentana, Francesca Fagnani si sta aprendo sempre di più riguardo la sfera privata della sua vita, come accaduto anche recentemente a Domenica In da Mara Venier, quando ha ironicamente fatto riferimento alla loquacità del compagno ("Tra i miei cagnolini ed Enrico? Il bello è che i cagnolini non parlano"). La love story tra i due volti della tv è iniziata nel 2013, quando la conduttrice aveva 36 anni e il direttore di Open 58. Nessun figlio per la coppia (Mentana ne ha quattro nati da precedenti relazioni), che però è molto affezionata proprio a Bice e Nina, le due cagnoline con le quali Francesca Fagnani posò per la copertina Vanity Fair lo scorso maggio.

In quell’occasione la giornalista parlò del primo bacio con il suo compagno ("Lui. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato"). Questa settimana Francesca Fagnani è andata oltre, svelando ulteriori dettagli sulla relazione ormai decennale con Mentana. Raccontandosi al magazine Oggi, infatti, la star di Belve ha rivelato di aver fatto sudare il proprio compagno con un lunghissimo corteggiamento durato un anno e mezzo.

Nessuna scintilla, dunque, anzi. La "belva" ha spiegato di aver conosciuto Enrico Mentana tramite amici in comune, in montagna, e di averlo frequentato a lungo prima di intraprendere la relazione, mostrandosi titubante a più riprese: "Non sempre c’è il colpo di fulmine, alcune persone ti crescono dentro".

Il successo di Belve

Francesca Fagnani può così festeggiare l’importante traguardo raggiunto dalla sua relazione con Enrico Mentana, e nel frattempo godersi il successo di Belve su Rai 2. L’esordio con boom di ascolti (10% di share e oltre 1,6 milioni di spettatori) con le interviste a Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Arisa lascia presagire a una stagione televisiva ricca di soddisfazioni per la conduttrice.

