Fedez riappare sui social e spunta il gossip (choc) su Chiara Ferragni: "Sembra incinta". Cosa sappiamo Il rapper di Rozzano è tornato online dopo una lunghissima assenza. Mentre un'indiscrezione-bomba punta i riflettori sulla sua ex compagna. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Si rincorrono le notizie sul conto degli ex Ferragnez. Fedez era sparito per un lungo periodo dai social, e si pensava (addirittura) che avesse trascorso da solo il giorno del suo compleanno. Poi è spuntata la novità: avrebbe trovato una nuova fidanzata, Vittoria. Giovane milanese che però ha smentito categoricamente ogni tipo di coinvolgimento con il rapper. Intanto lui è tornato miracolosamente a farsi vedere su Instagram, mentre su Chiara Ferragni iniziano a diffondersi indiscrezioni a dir poco clamorose: un noto settimanale di gossip sostiene che l’influencer sia rimasta incinta. Scopriamo cosa sta succedendo qui sotto.

Fedez di nuovo sui social

Era completamente sparito dai radar di Instagram, Federico Lucia. Tanto che alcuni fan iniziavano a preoccuparsi davvero. Il rapper di Rozzano non si era nemmeno palesato online nel giorno del suo compleanno, dopo le settimane di fuoco in cui aveva intasato il suo profilo a suon di dissing contro Tony Effe. Di recente, però, Federico ha battuto finalmente un colpo ed è tornato alle vecchie abitudini.

Ha infatti pubblicato una storia su Instagram (e dove, sennò) per festeggiare il secondo disco di platino di "Sexy Shop", la hit dell’estate cantata insieme al collega Emis Killa. Poi in serata, il rapper ha rincarato la dose. Fedez ha deciso di condividere anche un video che lo ritraeva sopra il palco dei Magazzini Generali, in coppia con l’amico Niky Savage, con cui invece ha duettato di recente nel pezzo "Di Caprio". Sembra insomma che tutto sia tornato alla normalità. Fedez sta bene e se la gode come sempre.

L’indiscrezione choc su Chiara Ferragni

Nel frattempo si diffondono strane voci su Chiara Ferragni. È il settimanale Diva e Donna, nel suo ultimo numero, a far trapelare infatti un’indiscrezione clamorosa sul conto dell’influencer. Secondo la rivista di gossip Chiara potrebbe essere incinta, come testimonierebbero anche le foto di un pancino ‘sospetto’ allegate come prova. Ma è davvero così? Non si sta correndo troppo?

Al momento, gli esperti di Diva e Donna si dicono certi delle proprie affermazioni. Sostengono che la foto in questione, dove si nota giusto un leggero gonfiore, sia stata scattata a Milano in un’occasione molto particolare. Chiara Ferragni, dicono, era appena uscita da una nota clinica ostetrica della città, dove si era recata in compagnia della madre Marina Di Guardo. Ma uno scatto del genere non basta per chiudere la questione. Servirebbero altre prove inconfutabili e conferme da fonti vicine all’influencer. Quindi (per ora) non ci resta che attendere nuovi sviluppi.

