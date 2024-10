Chiara Ferragni, fine del sogno d’amore: Silvio Campara torna con la moglie Giulia. L’indiscrezione Il manager è stato fotografato nuovamente accanto alla madre dei suoi due figli, e la liaison con la bella influencer sembrerebbe essere ormai acqua passata.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nonostante Chiara Ferragni e l’imprenditore Silvio Campara non abbiano mai veramente confermato la loro relazione, nel corso degli ultimi mesi su questa nuova ipotetica coppia ne sono state dette veramente tante. E senza nemmeno avere il tempo di mostrare il loro amore in pubblico, pare che la relazione tra l’imprenditrice digitale e il manager sia già finita. A confermarlo ci sarebbero anche alcuni scatti fotografici di Silvio Campara ritratto nuovamente insieme alla moglie Giulia e ai suoi due figli: scopriamo di più.

Chiara Ferragni e Silvio Campara: finita ancora prima di iniziare

Ebbene sì, a questo punto possiamo parlare di una relazione finita ancor prima di iniziare (almeno pubblicamente). Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la storia d’amore tra la bella Chiara Ferragni e Silvio Campara si sarebbe già conclusa, ancor prima di avere una reale conferma di questa chiacchierata e discussa liaison.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Se già nei giorni scorsi avevano iniziato a circolare alcune voci in merito a un loro allontanamento, ora le ultime foto pubblicate dal noto settimanale Chi potrebbero esserne la conferma. Le immagini ‘incriminate’ ritraggono infatti Campara insieme alla moglie, Giulia Luchi, mentre rientrano nella loro casa insieme ai due figli di 5 e 2 anni. Dalle indiscrezioni fornite dal settimanale, pare che quella per la Ferragni sia stata solo una sbandata estiva, e che Silvio abbia deciso di tornare dalla moglie per riprovarci.

Allo stesso tempo, pare che Giulia non si sia mai veramente allontanata dal marito, per quanto la situazione degli ultimi mesi sia stata molto difficile per tutti. E, probabilmente, avendo anche due figli in comune e una vita di ricordi, potrebbe aver deciso di perdonare il marito o comunque di provare a ricostruire il loro matrimonio per il bene della loro famiglia.

Chiara Ferragni, fine del sogno d’amore con Silvio Campara

Se tutto ciò dovesse rivelarsi reale (dato che al momento rimangono solo indiscrezioni non confermate) si potrebbe anche ipotizzare che per Chiara questa ‘rottura’ possa essere stata l’ennesimo duro colpo da dover attutire. Secondo quanto raccontato dalle persone a lei vicine, l’influencer sembrava davvero presa da questo nuovo amore e pronta a rimettere insieme i pezzi dopo un periodo veramente difficile. Mentre ora si ritroverebbe a dover affrontare l’ennesimo scossone emotivo e a dover aggiungere una delusione in più all’elenco ormai già molto lungo.

Fortunatamente, Chiara può sempre contare sui più grandi amori della sua vita, ovvero i figli Leone e Vittoria, e sulle tante persone tra amici e famiglia che continuano a sostenerla e a starle accanto, sperando che l’amore dell’uomo giusto, dopo tanta sofferenza, possa prima o poi arrivare.

Potrebbe interessarti anche