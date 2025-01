Carlotta Mantovan, la figlia Stella le scrive una lettera. Clerici commossa: "È speciale" La vedova di Fabrizio Frizzi ha pubblicato sui social le dolci parole della loro primogenita di undici anni: un messaggio che ha commosso tutti.

Carlotta Mantovan, ex modella, giornalista, conduttrice televisiva ed ex concorrente di Ballando con le stelle, ha condiviso per molto tempo la sua vita con il conduttore Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente nel 2018. I due, convolati a nozze nel 2014, hanno avuto una figlia di nome Stella che, in questi giorni, in occasione del compleanno della mamma, ha scritto una meravigliosa lettera a lei dedicata. Carlotta ha deciso di condividere le parole piene d’amore della figlia sui social, scatenando i commenti commossi di tantissime persone, Antonella Clerici compresa. Scopriamo di più.

Stella Frizzi, la commovente lettera alla mamma Carlotta Mantovan

Stella Frizzi, figlia di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi, ha ormai undici anni, e in occasione del 42esimio compleanno della mamma ha deciso di dedicarle una splendida lettera scritta con il cuore. "Cara mamma anche quest’anno è passato… Sei la mia vita e sei la mia mamma ormai da undici anni, tra poco dodici, siamo cresciute e siamo sempre unite come lo saremo in eternità. Tu mi hai insegnato a vivere senza tristezza e insicurezza, e ad apprezzare i miei difetti. Grazie per questo, perché mi hai fatto vedere con il tuo amore e il tuo sorriso i valori della vita. Con te mi sento Stella Frizzi, una persona coraggiosa e forte. Auguri e grazie di quello che fai per me. Ti amo. Per mammina da Stellina", riporta la lettera pubblicata sui social proprio da Carlotta Mantovan.

Carlotta Mantovan, la lettera della figlia Stella commuove tutti (Antonella Clerici compresa)

La lettera pubblicata sui social da Carlotta Mantovan ha commosso il web, e i commenti delle persone al di sotto del post sono stati davvero tantissimi. Tra questi, molti messaggi provenienti anche da volti noti dello spettacolo. Primo su tutti quello di Antonella Clerici, grande amica sia di Fabrizio Frizzi che di Carlotta, la quale ha commentato scrivendo: "Stella è davvero speciale. Ha una mamma fantastica… Senza tristezza ha scritto. Parole che hanno un immenso valore". Immancabile anche il commento di un altro loro grande amico, Carlo Conti, che ha scritto: "Stella sei meravigliosa come la tua mamma, firmato Babbocarlo!".

Tantissimi anche i commenti dei fan che quotidianamente seguono Carlotta. "Amore. Stella è una bambina speciale e stupenda, innamorata della sua meravigliosa mamma che ha saputo farla crescere serena… tutta la mia stima e ammirazione per te, Carlotta, sei una donna e una mamma speciale", si legge in un commento. E ancora: "Non ho parole, che regalo meraviglioso questa splendida bambina" e "Che bellissima lettera scritta alla mamma! Evidentemente ha trasmesso alla figlia dei valori veri, come quelli del padre Frizzi".

