Fabrizio Frizzi, l'amore di amici e colleghi sui social: "Il tuo ricordo non passa mai"

Si celebra proprio oggi, 26 marzo 2025, l’anniversario della morte dell’amatissimo conduttore Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente a soli 60 anni il 26 marzo 2018 a seguito di un ictus e di una conseguente emorragia cerebrale. In questi anni, però, nessuno lo ha mai dimenticato: il ricordo di Fabrizio come uomo e professionista dall’animo gentile e dal sorriso raggiante è nel cuore di tutti, e a maggior ragione in quello degli amici e dei colleghi che negli anni hanno potuto vivere momenti televisivi e di vita privata con lui. L’amore per Frizzi è più vivo che mai e nel giorno dell’anniversario della sua morte in molti hanno voluto ricordarlo sui social con dediche speciali e commoventi: scopriamo di più.

Fabrizio Frizzi, Clerici e Conti lo ricordano: le parole degli amici del cuore

A sette anni dalla scomparsa dell’amatissimo Fabrizio Frizzi, i primi a ricordarlo sono stati ovviamente i due amici del cuore: Antonella Clerici e Carlo Conti. Antonella lo ha ricordato nel corso del suo programma È sempre mezzogiorno, mentre sui social ha pubblicato una foto di qualche anno fa che la ritrae insieme all’amico Fabrizio su un palco, accompagnata dalla didascalia: "Sono già passati 7 anni ma sei sempre nel cuore di tutti. Il tuo ricordo non passa mai".

Immancabile anche il ricordo social di Carlo Conti, il quale ha pubblicato una foto che lo ritrae proprio accanto a Fabrizio Frizzi e Antonella Clerici, con la dolce dedica: "Fabrizio sempre nei nostri cuori". D’altronde, a legare i tre conduttori non c’era solo la grande stima dal punto di vista professionale, ma anche una profonda amicizia coltivata nel corso degli anni e che, in un certo senso, avrà sempre un posto speciale nei loro cuori.

Frizzi ci lasciava sette anni fa: il ricordo di Mara Venier, Saluzzi, Abete e Zazzaroni

Ma oltre a Conti e Clerici, sono stati tanti i volti noti dello spettacolo che, proprio oggi, hanno voluto ricordare Fabrizio Frizzi sui social con messaggi d’affetto. Tra questi Mara Venier che, pubblicando un’immagine che la ritrae con Fabrizio, ha scritto: "Fabrizio è sempre con noi". Così come la conduttrice e giornalista Paola Saluzzi che, pubblicando una foto di Frizzi sorridente, ha scritto: "I giorni senza te sono pieni delle tue risate, dei tuoi gesti così buoni e veri, della tua signorilità, del tuo buonumore tenace nel rispetto di tutti. Manchi. Sei qui, comunque e per sempre".

Anche Luca Abete, storico inviato di Striscia la Notizia, ha pubblicato una foto insieme a Fabrizio, sotto la quale ha aggiunto: "Indossai a sorpresa la giacca verde e gli diedi la mia pigna. Questo è stato il mio primo incontro con Fabrizio Frizzi. Ero agli inizi e incontrare un big della TV era per me qualcosa di stratosferico. Cordiale con tutti, davanti al pubblico e dietro le quinte. Esempio di gentilezza che ha ispirato anche il mio cammino artistico. 7 anni fa ci lasciava".

Un commovente ricordo anche da parte di Ivan Zazzaroni che, pubblicando una foto di Fabrizio all’Eredità, ha sottolineato: "La persona più dolce e educata che io abbia incrociato in tanti anni di televisione. Ci ha lasciati sette anni fa, la sua eredità non è stata ancora raccolta". E questi sono solo alcuni dei tanti ricordi dedicati oggi al grande Fabrizio Frizzi, per sempre nel cuore di tutti.

