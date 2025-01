Fabrizio Corona sorprende tutti e difende Belen Rodriguez: “Da Striscia mancanza di rispetto” Fabrizio Corona a sorpresa interviene in difesa della sua ex Belen Rodriguez e attacca Striscia la notizia

Le parole di Fabrizio Corona hanno riacceso i riflettori su Belen Rodriguez, protagonista di un momento non facile della sua vita personale e professionale. La consegna del Tapiro d’Oro da parte di Striscia la Notizia ha scatenato critiche, sia dai fan che dallo stesso ex re dei paparazzi, che ha deciso di prendere le difese della showgirl argentina.

Corona difende Belen Rodriguez a sorpresa

Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, Fabrizio Corona ha espresso il suo dissenso per la consegna del Tapiro a Belen Rodriguez. "Non mi è piaciuta," ha dichiarato, criticando apertamente la trasmissione. Corona, che conosce bene i meccanismi del mondo dello spettacolo, ha sottolineato che, pur accettando le dinamiche della celebrità, esistono dei limiti: "Questo Tapiro non è satira, è violenza pura. Striscia ha toccato il fondo."

Le sue parole hanno messo in evidenza quanto il tempismo e il contesto siano stati inopportuni, considerando il momento personale difficile che Belen sta vivendo, segnato anche dai recenti problemi di salute del padre Gustavo.

La consegna del Tapiro d’Oro a Striscia la Notizia

La consegna del Tapiro è stata caratterizzata da un’atmosfera ambivalente. Nonostante le critiche, Belen ha cercato di mantenere il suo tipico spirito ironico, scherzando con le telecamere: "Con gli uomini ho chiuso, divento lesbica." Una battuta che ha suscitato sorrisi ma non è bastata a stemperare le polemiche sui social.

Molti spettatori hanno infatti giudicato l’intervento di Striscia poco rispettoso nei confronti della showgirl, soprattutto considerando i recenti eventi che hanno coinvolto la sua famiglia. Il pubblico ha espresso solidarietà a Belen, sottolineando come in alcune situazioni serva maggiore sensibilità.

Il delicato momento di salute di papà Gustavo

A inizio dicembre, il padre di Belen, Gustavo Rodriguez, è stato vittima di un grave incidente in un capannone a Gallarate. L’uomo ha riportato ustioni al volto e alle braccia, e la famiglia, inizialmente silenziosa, ha condiviso solo in seguito i dettagli del dramma.

Belen ha pubblicato un post emozionante dedicato al padre, ricordando il momento più difficile: "Sono rimasta in apnea. Oggi respiro più forte, insieme a te." Anche la sorella Cecilia ha voluto ringraziare il personale medico che si è occupato di lui, mostrando il sollievo di poterlo riabbracciare.

Ora che papà Gustavo è finalmente tornato a casa, per Belen si prospetta un nuovo inizio anche sul piano professionale. Dopo quasi un anno lontana dalla televisione e l’addio burrascoso a Le Iene, la showgirl è pronta a tornare sul piccolo schermo con il nuovo programma Amore alla prova, in onda su Real Time e in anteprima su Discovery. Un progetto che segna l’inizio della sua collaborazione con la piattaforma, la sua nuova casa televisiva.

