Fabrizio Corona: “Ho chiesto scusa solo a Barbara D’Urso, ma erano scuse finte” L’ex re dei paparazzi ha raccontato un retroscena risalente alla prima puntata di Live Non è la D’Urso, quando fu “obbligato” da Carmelita a chiedere perdono

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Fabrizio Corona non chiede scusa. Dopo le clamorose bordate contro Fedez e Chiara Ferragni, l’ex re dei paparazzi è tornato a parlare anche di Barbara D’Urso. Nel corso dell’ospitata a 2046, il podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, infatti, l’imprenditore ha svelato un retroscena molto particolare legato ai suoi difficili rapporti con "Carmelita". Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Fabrizio Corona e le scuse (finte) a Barbara D’Urso

In attesa della nascita del secondogenito che la compagna Sara Barbieri darà alla luce, Fabrizio Corona si sta godendo le vacanze insieme al figlio Carlos, appena rientrato in famiglia dopo un ricovero in comunità. Le sue ospitate, tuttavia, continuano a far sì che l’ex re dei paparazzi sia sempre sulla bocca di tutti. Dopo le stoccate a Chiara Ferragni e Fedez, infatti, Corona ha svelato un retroscena riguardante anche Barbara D’Urso. L’imprenditore era tornato a parlare di "Carmelita" già lo scorso maggio quando, ospite (insieme a Morgan) del podcast Denaropoli, aveva preso le difese della conduttrice raccontando del suo addio a Mediaset.

Nel corso dell’intervista a 2046, il podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, Fabrizio Corona ha raccontato un episodio particolare risalente alla primissima puntata di Live Non è la D’Urso. "Se ho mai chiesto scusa a qualcuno nella mia vita? No" ha esordito l’ex re dei paparazzi, salvo poi correggere il tiro: "Anzi, sì, una volta sola, a Barbara d’Urso… ma anche per soldi"

Corona ha spiegato quanto successo nel 2019: "Io e Barbara ci conosciamo da tanto, poi a un certo punto abbiamo fatto una guerra di alti e bassi tra amore, amorissimo, amorino, liti, litigate forti, odio, una roba allucinante Poi a un certo punto mi chiamano da Mediaset (…) Ovviamente per la prima puntata, come primo ospite hanno pensato a me. Però non ci parlavamo da anni".

Stando al racconto dell’imprenditore, dunque, le scuse sarebbero arrivate in diretta proprio per volontà di Barbara D’Urso. "Mediaset mi dice ‘ti diamo questo, questo e quest’altro, però devi andare alla prima puntata di Live Non è la D’Urso’. Lei si è opposta, poi ha detto ‘ok, va bene, però lui mi deve chiedere scusa in puntata’. E allora lì ho fatto una mezza scusa finta plateale. Ma lei lo sa!" ha scherzato l’ex re dei paparazzi, che ha approfittato dell’occasione per salutare la conduttrice: "Ciao Barbara!".

Potrebbe interessarti anche