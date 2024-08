Fabrizio Corona, stoccata a Fedez e scoop (pesante) sulla Ferragni: “Quanto vale un suo bacio" L'ex paparazzo ha dato spettacolo nel podcast di Rovazzi "2046". Tra attacchi al rapper e una profezia sugli influencer. Passando per uno spoiler su Sanremo 2026.

Ospite del podcast 2046, Fabrizio Corona ancora una volta ha dato spettacolo. È stato intervistato in lungo in largo dai padroni di casa, Marco Mazzoli e Fabio Rovazzi, e come sempre ha regalato gossip inediti, profezie strampalate sul futuro dei social, e una buona dose di attacchi all’indirizzo dell’ex coppia d’oro Fedez-Ferragni. Ciliegina sulla torta, il paparazzo Corona ha pure lanciato un’indiscrezione sui futuri conduttori di Sanremo 2026. E tra i nomi che ha citato, incredibilmente, non figura quello della stella in ascesa della Rai, Stefano De Martino. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Fabrizio Corona contro i Ferragnez

Per tenere traccia di quello che Fabrizio Corona dice, vero o non vero, non basterebbe un libro. Di recente l’ex di Nina Moric ha parlato ai microfoni del podcast 2046, condotto da Fabio Rovazzi e dallo speaker radiofonico Marco Mazzoli. L’altro invitato di puntata, oltre a Corona, era lo streamer Homyatol. Che in sostanza ha fatto la comparsa. Perché Fabrizio ha dato vita al solito monologo ricco di dettagli sul dietro le quinte dello spettacolo. Ed è partito da Chiara Ferragni e Fedez.

Secondo Corona, nel mondo di oggi "non esistono più i personaggi", e persino un’influencer come la Ferragni vale poco, in termini di soldi. Esempio. Se come scoop riesci a dare "il bacio della Ferragni con uno…Vale 5000-6000". Un po’ poco, sia per gli standard di Fabrizio che secondo il giudizio del duo Mazzoli-Rovazzi. E dopo aver svalutato bellamente la blogger, il vate del gossip se l’è presa con il rapper Fedez. "Muschio Selvaggio di Fedez e Sal su YouTube andava bene", ha spiegato Corona, "era tra i podcast migliori…Ma se lo metti in televisione su Rai2, ci metti il marito della Ferragni, che era il caso del momento, fa l’1% di share". Ancora una volta, un po’ pochino. Quindi Fedez in tv farebbe fiasco assicurato. E Chiara, al di fuori della "bolla" social, non vale che qualche migliaio di euro.

La profezia su Sanremo e il destino degli influencer

A seguire, lo show di Fabrizio Corona si è spostato su discorsi quasi profetici. "Non esistono più gli influencer", ha sentenziato senza problemi, "credo che quest’anno sia stato l’ultimo anno…Quest’anno abbiamo visto: la morte di Maurizio Costanzo, la morte del Presidente (cioè Silvio Berlusconi, ndr) e la fine della Ferragni, che partì nel 2012. Questo vuol dire che è la totale fine di un’epoca. Dal 2024 al 2026 tutto il vecchio sarà completamente finito. Si salverà solo chi è bravo, ma dovrà reinventarsi. Instagram e i giornali sono tutti finiti. Ora sarà bravo chi vale veramente".

Quindi, stando alle parole di Corona, saremmo alle porte di un cambiamento epocale. Tanto che lui mette le mani avanti, e per stare al passo con i tempi si sta già re-inventando. "Venderò Dillinger (il suo sito di gossip, ndr) a gennaio 2025. Questo mi istituzionalizzerà e io mi trasformerò in un One Man Show".

E in attesa che queste perle di profezia si avverino, Corona conclude con una "bomba" delle sue: "La prossima coppia che gestirà la direzione artistica di Sanremo, non 2025, ma 2026, sarà composta da Presta e Bonolis". Quindi tanti saluti all’ipotesi De Martino, e sgarro ad Amadeus dato che Lucio Presta era il suo ex agente. Ma è bene ricordare che Fabrizio Corona ne ha dette tante, nella sua carriera. Conosce il gioco e sa bene come far parlare di sé. Quindi, molto di quello che afferma va preso con le pinze.

