L’ex tronista di UeD punta il dito contro Basciano: “Sophie tradita al 100%” L’ex volto del dating show di Maria De Filippi Giulio Raselli ha commentato le interviste dell’ex compagno di Sophie Codegoni a Verissimo: cosa ha detto

Il tradimento (presunto o meno) di Alessandro Basciano ai danni di Sophie Codegoni che sarebbe stato all’origine della rottura della coppia degli ex vipponi continua a fare discutere. Il dj continua a sostenere essere "innocente" e di non avere avuto flirt con altre donne (la giovane spagnola Luzma Cabello sarebbe la principale indiziata), mentre la ex tronista di Uomini e Donne è convinta che il suo ormai ex compagno l’abbia tradita. A inserirsi nella polemica ci ha pensato un altro ex volto proprio del dating show di Maria De Filippi: Giulio Raselli. Il tronista della stagione 2019-2020 di Uomini e Donne ha infatti commentato le recenti interviste di Alessandro Basciano a Verissimo, schierandosi apertamente e prendendo le difese di Sophie. Scopriamo cosa ha detto.

Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e il tradimento: parla un ex UeD

Nella puntata di ieri domenica 29 ottobre 2023 a Verissimo è tornato Alessandro Basciano. Il dj ligure è stato nuovamente ospite di Silvia Toffanin nel salotto del pomeriggio di Canale 5 per ribadire di non aver mai tradito la sua ex fidanzata Sophie Codegoni. La rottura della coppia formata dagli ex vipponi (che dovevano anche convolare a nozze dopo la proposta di matrimonio in grande stile l’anno scorso sul red carpet a Venezia) ha fatto molto discutere nelle ultime settimane soprattutto a causa delle accuse di tradimento da parte della ex tronista di Uomini e Donne, sempre respinte dal dj.

Come anticipato, l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi Giulio Raselli è intervenuto sui social per dire la sua sulla questione. L’ex volto di UeD ha infatti parlato prima di Luzma Cabello, la 21enne spagnola con cui Basciano avrebbe tradito Sophie a Ibiza: "Ha una gran bella fi*a a fianco, parlo di Ibiza, e ha il coraggio di dire che non ci siano stati strusciamenti". Raselli ha poi proseguito attaccando apertamente l’ex vippone: "La verità è che ci è andato a letto e chi crede anche solo per un secondo che non sia vero, e che quindi non abbia avuto nessun rapporto fisico, siete solo degli stolti che con due lacrime e un tono di voce più pacato cambiate idea e visione della verità". L’ex tronista ha dunque ribadito di non avere dubbi: "Sveglia! Sophie è stata tradita al 100%" Giulio Raselli ha usato così parole forti e non ha accettato assolutamente la versione dei fatti ribadita da Basciano a Verissimo.

