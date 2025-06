Estate 2025, i film cult da non perdere e dove trovarli: alcuni di questi hanno fatto innamorare intere geneazioni Da un classico assoluto come Dirty Dancing, a Stand by Me: ecco le migliori pellicole per la stagione più calda dell'anno da vedere anche senza abbonamento

L’estate è la stagione perfetta per lasciarsi andare alla leggerezza, alla nostalgia e a quelle emozioni sospese tra l’adolescenza e l’età adulta. Alcuni film sembrano fatti apposta per essere rivisti con la brezza calda delle notti estive: storie di amori impossibili, viaggi iniziatici, balli sfrenati e tramonti che sanno di cambiamento.

Da un classico assoluto come Dirty Dancing, che potete trovare su Amazon Prime Video, a Stand by Me – Ricordo di un’estate (1986), passando per Il Laureato, Che ne sarà di noi e Mamma Mia! con la colonna sonora cult degli ABBA.

Per scoprire tutti i titoli e dove trovarli non vi resta che guardare il Video!

