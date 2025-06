Apple TV+, le migliori uscite dell'estate 2025: dalla nuova stagione di Fondazione all'atteso Fumo L'estate su Apple TV+ si preannuncia intensa, variegata e con qualche ritorno che gli abbonati aspettavano da tempo.

L’estate 2025 si preannuncia una stagione interessante per chi ha un abbonamento a Apple TV+. Il catalogo si arricchisce di titoli nuovi e variegati, alcuni molto attesi, altri che potrebbero rivelarsi sorprese. Di certo, ce n’è per tutti i gusti.

Le migliori uscite estive su Apple TV+: da Fondazione ad Acapulco

A partire da luglio la piattaforma accende i riflettori su alcune delle sue produzioni più ambiziose, con titoli che promettono di tenere incollati allo schermo anche nei giorni più caldi. Si comincia l’11 luglio con una doppietta importante: da una parte il ritorno di Fondazione 3, che riporta in scena le complesse vicende tratte dai romanzi di Asimov, e che introduce una nuova minaccia chiamata Il Mulo, figura centrale per gli sviluppi futuri della saga. Dall’altra Istinto animale, documentario che esplora la fauna più remota del pianeta, accompagnando lo spettatore in un viaggio visivo spettacolare che unisce bellezza naturale e urgenza ecologica. Il tono cambia completamente una settimana dopo, il 18 luglio, con l’arrivo di Snoopy presenta: un musical estivo, uno speciale animato pensato per i più piccoli ma capace di conquistare anche i più grandi grazie all’ironia e alla nostalgia legata ai celebri personaggi dei Peanuts. Il 23 luglio è invece la volta di Acapulco 4, stagione conclusiva della fortunata serie comedy bilingue ambientata in un resort messicano, che con il suo mix di leggerezza e malinconia saluterà definitivamente il pubblico.

Tra i titoli già partiti a fine giugno ma che accompagneranno gli spettatori anche nelle prime settimane di luglio c’è Fumo, crime drama creato da Dennis Lehane con protagonista Taron Egerton. La serie, ambientata nel cuore di un’indagine su una serie di incendi dolosi, si sviluppa con un ritmo incalzante e atmosfere tese, confermandosi come una delle proposte più solide della stagione. Agosto, infine, si apre con un ritorno all’insegna della leggerezza: Platonic 2, disponibile dal 6 agosto, riporta in scena i due amici protagonisti in una nuova serie di disastri, equivoci e momenti tragicomici che ruotano attorno a relazioni, crescita personale e l’imprevedibilità della vita adulta.

Insomma, tra fantascienza, animazione, comicità e tensione narrativa, l’estate 2025 di Apple TV+ punta su un equilibrio di generi che sembra pensato per soddisfare davvero tutti.

