L'Eredità, Marco toppa alla grande ma sui social ci azzeccano tutti: "L'ha proprio buttata" Il nuovo campione non indovina la sua prima Ghigliottina, mente sul web tutti l'hanno trovata "Fattibile".

Marco, optometrista dalla provincia di Genova, è il nuovo campione de L’Eredità. Nella puntata di ieri, mercoledì 9 aprile 2025, il concorrente ha conquistato il titolo del game show di Rai 1, portandolo via a Enrico, l’ingegnere che nella partita precedente ha sfiorato una vincita di 200mila euro. Dopo aver disputato il Triello con l’ex campione e Mister 275mila (Gabriele), e dopo aver trionfato contro quest’ultimo ai Cento Secondi, Marco si è guadagnato l’accesso alla sua prima Ghigliottina del valore di 200mila euro, montepremi sceso però a 25mila dopo tre dimezzamenti.

Le cinque parole-indizio a disposizione del giocatore ligure erano ‘Andare, Spese, Ragionamento, Lanciatore e Mario’, e per collegarle tra loro la sua risposta è stata ‘Fondo‘: "Fino a un certo punto ero fiducioso. Poi ho avuto una sorta di nebbiolina. Confido sul fatto di non conoscere certe associazioni", ha spiegato a Marco Liorni poco prima di scoprire di non aver indovinato. La soluzione corretta era, infatti, ‘Monte‘, termine che sui social è stato azzeccato dalla stragrande maggioranza degli utenti.

L’Eredità, niente da fare per Marco ma i social indovinano: "Fattibile"

Marco è il nuovo campione de L’Eredità, ma purtroppo senza portafoglio. Ieri sera, il concorrente della provincia di Genova, match dopo match, è riuscito ad arrivare prima al Triello, e poi ai Cento Secondi contro il campionissimo Gabriele. Sua la mano sul filo del gong e, quindi, anche la Ghigliottina, dove per 25mila euro avrebbe dovuto collegare tra loro i cinque indizi ‘Andare, Spese, Ragionamento, Lanciatore e Mario’. Peccato, però, che la sua risposta sia stata ‘Fondo‘, mentre quella corretta era ‘Monte‘.

Sui social, specialmente su X, dove ogni sera il pubblico di Rai 1 si riunisce per commentare la partita, sono stati veramente tanti gli spettatori che hanno indovinato la parola corretta del match finale, rammaricandosi per il campione: "Anche se Marco non ha vinto io dire lo stesso bravo!", "#leredita anche fattibile. Okay. Bravo a chi ha indovinato", "Tutti scrivono monte…. bravissimi", "Ma dai, l’ha proprio buttata".

