L'Eredità, bufera social sulla Ghigliottina di Enrico: "Ci vedo un po' di sadismo stasera" Per il pubblico sul web la soluzione del campione era corretta: "Ma che ladrata, era palesemente 'mare'".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Enrico, ingegnere dei Vigili del Fuoco, è il nuovo campione de L’Eredità. Ieri, martedì 8 aprile 2025, il concorrente di Napoli è riuscito a spodestare Mister 275mila, alias Gabriele, e si è preso il titolo del game show di Rai 1, senza però portarsi a casa il montepremi finale. Dopo aver affrontato il Triello contro il debuttante Marco, dalla provincia di Genova, e il super campione, Enrico ha conquistato ai Cento Secondi l’accesso alla sua prima Ghigliottina. Qui, per un bottino di 200mila euro, mai dimezzato nella scelta delle cinque parole-indizio, il concorrente si è ritrovato a cercare la miglior soluzione per collegare tra loro ‘Mal, Nave, Piatto, Napoli e Vacca’.

Passato il canonico minuto di tempo per riflettere, il neo campione ha scritto sul suo cartellino la risposta ‘Mare‘: "Hai scritto quasi subito", ha esordito Marco Liorni facendo notare che Enrico non ha avuto dubbi sulla sua scelta. "La cosa infatti mi preoccupa", ha replicato il giocatore sorridendo, per poi aggiungere: "Nella mia testa lega con tutte e cinque". E in effetti a ben guardare la soluzione poteva essere plausibile, ma quella corretta era ‘Ventre‘, termine che non ha trovato per nulla d’accordo il pubblico sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bufera social contro la Ghigliottina di Enrico: "Che Ladrata"

Per i social la Ghigliottina di ieri di Enrico da Napoli è stata quasi una beffa. Il concorrente, dopo aver superato il Triello e i Cento Secondi contro il super campione Gabriele, è riuscito ad accedere al match finale, dove però non ha azzeccato la soluzione. Le parole indizio a sua disposizione erano ‘Mal, Nave, Piatto, Napoli e Vacca’, e la sua risposta per collegarle è stata ‘Mare‘: mal di mare, nave in mare, piatto di mare, il mare di Napoli o Napoli città di mare, e vacca di mare (mammifero marino). Eppure, nonostante la sua scelta sembrasse quella giusta, quella corretta pensata dagli autori era ‘Ventre‘.

Su X, dove il pubblico si riunisce ogni sera per commentare la partita de L’Eredità, in tantissimi hanno avuto da ridire, trovando la risposta di Enrico perfetta nei collegamenti: "Ci vedo un po’ di sadismo nella ghigliottina di stasera, mare ci stava troppo bene con tutte", "Ma che ladrata, era palesemente ‘mare'", "Da ricorso stasera", "Però cavolo ci stava benissimo anche mare eh… che peccato!!", "La parola Mare ci stava anche con vacca. La mucca di mare è il dugongo detto anche lamantino. Vacca e mucca sono sinonimi", "Sono da denuncia. Stasera MARE ci stava con tutte. La soluzione dovrebbe essere sempre unica", "Ventre invece di mare è una rapina a mano armata", "Dato che la vacca di mare è un animale, la risposta del concorrente era esatta quanto quella degli autori. Quindi la #ghigliottina di stasera andrebbe contestata".

Potrebbe interessarti anche