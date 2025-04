L'Eredità, il supercampione toppa ma per i social aveva ragione: "Ci stava meglio prova" Mister 275mila sbaglia la sua nona Ghigliottina ma per il web la sua risposta era migliore: "Ci stava perfettamente".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il supercampione Gabriele si è ripreso il titolo a L’Eredità. Nella puntata di ieri, giovedì 3 aprile, il concorrente della provincia di Massa Carrara, soprannominato da tutti ‘Mister 275mila‘, per via delle sue vincite nel game show di Rai 1, è riuscito ad accedere ancora una volta alla Ghigliottina e a conquistare di nuovo lo scettro. Dopo un Triello contro Ida e Tommaso, è andato in sfida con quest’ultimo ai Cento Secondi dove, sul filo del gong, ha capito di avere un’altra chance da giocare al match finale.

Qui è approdato con un montepremi di 155mila euro, sceso a 38.750 dopo due dimezzamenti nella scelta delle cinque parole-indizio che erano ‘Ripetere, Discorso, Gruppo, Fatti e Ultima’. Passata metà del canonico minuto di tempo per riflettere, Gabriele ha scritto sul suo cartellino la risposa ‘Prova‘: "Forse si collega con tutte, forse con 4…", ha detto il campione a Marco Liorni, spiegando il suo ragionamento. Purtroppo, però, la soluzione corretta era ‘Analisi‘, termine che non ha incontrato il favore dei social, dove in tantissimi hanno trovato più giusta la risposta del concorrente.

Per i social la Ghigliottina di Gabriele era giusta: "Ci stava perfettamente"

Dopo 18 puntate e 275mila euro vinti, ieri sera Gabriele è approdato alla sua nona Ghigliottina, dove questa volta, però, non è riuscito a portarsi a casa il montepremi. Dopo aver battuto Ida e Tommaso al Triello, e poi quest’ultimo ai Cento Secondi, il supercampione de L’Eredità, quinto nella classifica del game show per le vincite, ha giocato ancora una volta nel match finale, purtroppo senza riuscire a collegare correttamente i cinque indizi scelti dagli autori (Ripetere, Discorso, Gruppo, Fatti, Ultima). La sua risposta infatti è stata ‘Prova‘, mentre quella giusta era ‘Analisi‘. Sui social, però, in tanti hanno trovato molto più sensata e attinente la soluzione di Gabriele.

Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita, diversi utenti hanno dato ragione al concorrente toscano, tanto che erano super convinti avesse indovinato: "Mi sa che che l’ha azzeccata", "Non ci credo pensavo avesse vinto", "Ci stanno perfettamente sia prova che analisi", "Ci stava meglio prova", "Ma ci sta mooolto meglio Prova…", "Peccato Gabriele…ci sta benissimo sia prova che analisi", "Io avevo scritto prova, come il campione… Quindi, andava meglio prova!", "In ultima analisi anche "prova" si legava con tutte", "Gabriele più bravo degli autori. Ci stava meglio prova".

