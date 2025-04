L'Eredità, Ida ci ritenta ma sbaglia e i social infieriscono: "Se la canta e se la suona" La campionessa toppa di nuovo alla Ghigliottina e sul web fioccano critiche feroci: "Nonostante tutti i favoritismi non riesce a vincere nulla".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo un solo giorno di pausa, Ida si è ripresa il titolo di campionessa de L’Eredità, che nella serata di martedì era passato nelle mani del 25enne Christian. Nella puntata di ieri, giovedì 2 aprile 2025, la concorrente campana è riuscita a risalire sul podio dopo aver giocato al Triello contro il veterano Gabriele, alias ‘Mister 275mila’, e il debuttante Tommaso da Prato. Con quest’ultimo, poi, Ida ha affrontato la sfida dei Cento Secondi, riuscendo ad accedere alla Ghigliottina sul filo del gong.

Per un montepremi di 165mila euro, ridotto a 20.625 dopo i vari dimezzamenti nella scelta delle cinque parole-indizio, la campionessa si è trovata a ragionare su ‘Motore, Cambiare, Uomo, Opinione e Buon’. Passato il canonico minuto di silenzio per riflettere, la sua risposta è stata ‘Futuro‘: "Potrebbe starci, non sono convintissima ma potrebbe", ha detto Ida prima di spiegare il suo ragionamento e i vari collegamenti. Purtroppo però la soluzione corretta era ‘Partito‘, e sui social si è scatenata l’ennesima polemica ai danni della concorrente.

Social contro Ida a L’Eredità: "Da dove l’ha tirato fuori futuro?"

Ida dalla Campania è di nuovo la campionessa de L’Eredità. La concorrente, già sul podio lunedì scorso, ieri sera è approdata ancora una volta alla Ghigliottina, senza però portarsi a casa il montepremi. Non è riuscita, infatti, a collegare correttamente i cinque indizi (Motore, Cambiare, Uomo, Opinione, Buon) del match finale, rispondendo con la parola ‘Futuro‘, anziché la più corretta ‘Partito‘. La sua scelta è stata anche ampiamente contestata sui social, dove in molti hanno invece azzeccato la soluzione.

Su X, dove il pubblico del game show di Rai 1 si riunisce ogni sera per commentare la partita, gli utenti si sono scatenati in una serie di commenti più o meno feroci contro la campionessa: "Da dove l’ha tirato fuori futuro?", "Se la canta, se la suona e se la balla", "Campionessa senza portafoglio", "Augurati di indovinare in FUTURO. Per stasera non ce l’hai fatta", "Nonostante tutti i favoritismi la Ida non riesce a vincere nulla… Evvabbè…", "Ora vatti a togliere quei due chili di stucco che c’hai in faccia".

