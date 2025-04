L'Eredità, protesta social sulla Ghigliottina di Christian: "Parola indegna" Il 25enne di Firenze è il nuovo campione ma non ha azzeccato la soluzione finale, considerata troppo difficile anche sul web: "Non vogliono farli vincere".

Il neo 25enne Christian è il nuovo campione de L’Eredità, ma senza portafoglio. Nella puntata di ieri, martedì 1° aprile, il giovane concorrente di Firenze, di professione impiegato, è riuscito a prendersi il titolo di Ida, la campionessa in carica, ma purtroppo non ha azzeccato la soluzione della sua prima Ghigliottina. Dopo essere arrivato al Triello proprio con Ida e con Gabriele, soprannominato ‘Mister 275mila’, Christian è approdato con quest’ultimo ai Cento Secondi, dove sul suono del gong ha conquistato l’accesso al match finale con un montepremi di 200mila euro.

Dopo tre dimezzamenti, però, il bottino è sceso inesorabilmente a 25mila, mentre le cinque parole-indizio da collegare tra loro erano ‘Cioccolato, Cellulare, Suono, Spirale e Boxe’. Dopo il minuto di tempo a disposizione per riflettere, il neo campione ha scritto sul suo cartellino ‘Gancio‘: "Non lo so, le prime proprio buio più totale, poi ho cercato di basarmi su parole più versatili possibile", ha detto rispondendo a Marco Liorni che gli ha chiesto come fosse andata. Purtroppo per lui, la soluzione corretta era ‘Conchiglia‘, termine che non ha trovato per nulla d’accordo i social.

Social di nuovo contro la Ghigliottina: "Non vogliono farli vincere"

Su X, dove il pubblico del game show di Rai 1 si riunisce ogni sera per commentare la partita, diversi utenti hanno avuto da ridire sulla scelta degli autori, considerata troppo slegata dagli indizi e difficile: "Ma….dire che non vogliono farli vincere non sarebbe più onesto?!?! conchiglia", "@LEredita

conchiglia? una parola indegna fate schifo", "Difficile stasera!!", "Esattamente come nel caso dei gratta e vinci la rai per i programmi quiz e game ha un tot. massimo stanziato di premi ad assegnare durante l’anno. Dopo una vittoria da 200 mila euro adesso ci sarà una lunga serie di ghigliottine difficili".

