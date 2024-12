L'Eredità, Pierfrancesco toppa alla grande e i social attaccano: "Dovrebbe tornare sui sussidiari" I social non hanno perso occasione per criticare il neo campione e la sua risposta sbagliata: "Questo scrive sussidiari?".

Pierfrancesco è il nuovo campione de L’Eredità. Nella puntata di ieri, lunedì 16 dicembre 2024, il redattore editoriale di Palata Pepoli (Bologna), ha conquistato il titolo del game show di Rai 1, senza purtroppo portarsi a casa il montepremi. Grazie al suo filotto vincente ai Cento secondi, ha battuto Federico ed è approdato alla sua prima Ghigliottina con un buonissimo montepremi, 175mila euro. Dopo un solo dimezzamento, la cifra è scesa a 87.500, mentre le cinque parole-indizio da collegare tra loro erano ‘Prendere, Memoria, Provvisoria, Premio e Stradale’. Passati i canonici 60 secondi per riflettere sulla soluzione, Pierfrancesco ha scritto sul suo cartellino la risposta ‘Deviazione’, ma quella corretta era ‘Targa‘. Alla scoperta della parola esatta, il pubblico in studio ha fatto intuire di aver indovinato al primo colpo: "Ah ma qui la sapevano tutti eh", ha commentato Marco Liorni. Anche sui social in tantissimi aveva trovato il lemma, criticando aspramente la scelta del neo campione.

L’Eredità, critiche a Pierfrancesco per la sua Ghigliottina

Pierfrancesco è il nuovo campione de L’Eredità, ma purtroppo alla sua prima Ghigliottina non è riuscito a portarsi a casa il montepremi. Il giovane bolognese è un redattore editoriale e nello specifico si occupa di preparare gli esercizi per i libri scolastici. Nonostante le sue doti, però, non ha saputo collegare correttamente i cinque indizi del match finale e non ha azzeccato la soluzione che gli avrebbe permesso di vincere 87.500 euro. In realtà la risposta non sembrava essere così complicata, come hanno dimostrato i tanti utenti social che l’hanno trovata. Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita, in tanti avevano indovinato, e molti altri hanno criticato la scelta di Pierfrancesco e le sue risposte nei vari quiz: "Chi prepara i testi del sussidiario non conosce neppure La Marmora e i Bersaglieri…", "Questo scrive sussidiari? Ma dovrebbe tornarci lui sui sussidiari scritti da altri. Deviazione!!!", "Deviazione??? questo è deviato….è targa". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

