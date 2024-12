Rai, Marco Liorni fa sul serio: la strategia per ridimensionare Maria De Filippi e C'è posta per te Il conduttore sarà alle redini di “Ora o mai più” che si scontrerà con l’amatissimo “C'è posta per te”: ecco come tenterà di alzare gli ascolti.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Con l’anno nuovo arriveranno anche novità in termini di programmazione televisiva. In particolare, da gennaio assisteremo al ritorno in prima serata su Rai 1 della trasmissione Ora o mai più, condotta in passato da Amadeus. La nuova edizione sarà condotta da Marco Liorni, attualmente alle redini de L’Eredità, che si troverà a sfidare un vero colosso di casa Mediaset: Maria De Filippi, pronta a tornare con l’amatissimo C’è posta per te. Fino ad ora (a parte il Festival di Sanremo) niente e nessuno è mai riuscito a competere in termini di ascolti con il people-show del Biscione. Ed è proprio per questo che la Rai sta già lavorando a una strategia per permettere al buon Marco Liorni di ottenere il maggior numero di consensi. Come? Vediamolo.

Ora o mai più, la strategia Rai per competere con Maria De Filippi

Ebbene sì, Marco Liorni approderà in prima serata su Rai 1 con Ora o mai più a partire da gennaio, scontrandosi direttamente con C’è posta per te di Maria De Filippi. Il programma, in precedenza condotto da Amadeus, riporterà in auge cantanti che dopo aver avuto un periodo di grande successo sono poi scomparsi nel nulla. Questi ultimi saranno seguiti da coach famosi che li accompagneranno in questo percorso volto al riscatto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per riuscire a competere con la regina Maria De Filippi, la Rai sta iniziando ad escogitare la propria strategia che, secondo gli ultimi rumors, potrebbe basarsi sulla presenza all’interno del programma di personaggi molto amati nel ruolo di giudici. Parliamo in particolar modo di vere e proprie icone del panorama musicale italiano, tra le quali spuntano per il momento i nomi di Patty Pravo, Gigliola Cinquetti e Rita Pavone. Tre voci che hanno fatto la storia musicale del nostro Paese e che indubbiamente potrebbero piacere al pubblico. Al momento siamo però nel campo delle ipotesi, e i casting per il programma sono ancora aperti. L’unica certezza è che la Rai farà di tutto per proporre uno show coinvolgente, interessante e appassionante per tentare di rimanere al passo con C’è posta per te.

Ora o mai più, con Amadeus grandi consensi

A tutto questo occorre aggiungere anche che le prime edizioni di Ora o mai più condotte da Amadeus hanno registrato un discreto consenso da parte del pubblico, e forse è proprio per questo che la Rai lo ha scelto come proposta da schierare contro Maria De Filippi (difficile, se non impossibile, da battere). Nonostante la bravura di Marco Liorni, sarà però una sfida molto ardua e la Rai dovrà impiegare tutte le sue forze per ottenere un risultato davvero soddisfacente. Ci riuscirà? Lo scopriremo presto.

Potrebbe interessarti anche