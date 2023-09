Elodie irriconoscibile nel nuovo video: fan impazziti (per un particolare) La cantante ex Amici ha lanciato il suo nuovo singolo con una breve clip su Instagram. Il look, assolutamente inedito, ha lasciato i suoi follower senza parole.

Elodie continua a stupire. La cantante ex Amici, dopo il successo estivo della sua hit "Pazza Musica", cantata in coppia con Marco Mengoni, è tornata a far palare di sé postando una breve clip sui suoi canali social. Si tratta di un’anteprima del video della sua prossima canzone, "A fari spenti", dove Elodie appare con un look del tutto inedito che la rende quasi irriconoscibile. L’ennesima trasformazione di una ragazza che è ormai l’icona sexy e il modello di riferimento per un’intera generazione di giovani. Ecco i dettagli.

Elodie, il nuovo look fa impazzire i fan

S’intitola "A fari spenti", il nuovo singolo di Elodie, e sarà disponibile dalla mezzanotte di venerdì 22 settembre 2023. Un pezzo da ballare, dal ritmo intenso e travolgente, che a molti fan ha ricordato lo stile della regina del pop americano, Britney Spears. E per lanciarlo su tutte le piattaforme social, la cantante ex Amici ha deciso di postare una brevissima clip video, dove appare con un look inedito che ha letteralmente fatto impazzire i fan.

Nel brevissimo video condiviso su Instagram, ad attirare l’attenzione dei follower non sono stati né i capelli – questa volta non c’è nessun caschetto biondo – né il fisico mozzafiato della cantante. Elodie appare invece in primissimo piano, e di lei si intravede solo il viso. Ha i capelli bagnati, un velo appena di trucco, e quando emerge come una sirena dall’acqua mostra due enormi occhi azzurri, molto diversi dai soliti occhi nocciola.

Un drastico cambio di immagine, quello di Elodie, che già ci aveva abituati a look trasgressivi e provocanti. E anche questa volta, come in passato, la cantante sembra aver fatto davvero centro. Le lenti colorate di azzurro la rendono eterea, di una bellezza distaccata e quasi glaciale, ed è facile capire (e condividere) l’emozione dei fan alla vista di questa nuova, straordinaria trasformazione. Domani questo attesissimo inedito uscirà, finalmente, e poi per Elodie arriverà un lungo tour per la penisola, che è già sold-out in tutte le tappe. L’ennesima soddisfazione di una carriera ancora giovane, ma di grandissimo successo.

