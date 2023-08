Elio gioca con Luna Marie? L'orologio misterioso nel video di Belen Rodriguez L'imprenditore bresciano sta passando le vacanze con la showgirl ad Albarella, nell'ultimo video ci sarebbe un tenero gesto verso Luna Marie.

Elio Lorenzoni sembra sempre più inserito nella famiglia di Belen Rodriguez, come dimostra la sua ormai accertata presenza nella casa di famiglia ad Albarella. L’imprenditore bresciano sembra che da amico sia diventato qualcosa di più per la showgirl, che ha deciso di rompere gli indugi presentandolo a tutta la famiglia. Negli ultimi giorni ci sono diversi indizi sui social che lasciano intendere come l’uomo abbia anche instaurato un rapporto con la piccola Luna Marie, la figlia avuta dalla conduttrice tv con Antonino Spinalbese.

Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez, nel video della showgirl l’orologio è il suo?

Nell’ultima storia pubblicata da Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram si vede la piccola Luna Marie a tavola nel seggiolone mentre sorride e mangia felice per poi sporcarsi. È a quel punto che il braccio di un uomo le pulisce delicatamente la bocca. In molti potrebbero rispondere che si tratta di quello dello zio Ignazio Moser, ma c’è un dettaglio che lascia pensare si tratti proprio di quello di Elio Lorenzoni: il compagno di Cecilia Rodriguez porta l’orologio a sinistra, mentre l’imprenditore bresciano a destra come dimostra anche la sua foto profilo sul social network. Sembrerebbe dunque che potrebbe essere proprio il suo orologio, con l’ipotesi rafforzata anche da una storia condivisa (e poi rimossa dopo pochi minuti) da Deianira Marzano che sottolineava proprio l’indizio social della showgirl argentina.

La vacanza romantica ad Albarella

La conduttrice dopo la delusione d’amore dell’ennesima rottura con Stefano De Martino, a cui è seguita anche la fuga nell’isola di Albarella, sembra aver ritrovato la serenità con l’amico di lunga dato Elio Lorenzoni, diventato probabilmente qualcosa in più. Alcuni fan avevano anche individuato l’uomo nella figura maschile che giocava in piscina con Luna Marie e Belen in una foto della madre Veronica Cozzani, anche se in molti erano pronti a scommettere che si trattasse di Ignazio e Cecilia. La certezza sulla presenza di Elio nell’isola in Veneto c’è però da un avvistamento dell’uomo con la showgirl al pronto soccorso dopo una forte febbre avvertita la scorsa settimana.

La verità sull’addio a De Martino a Belve?

Nonostante stia vivendo con grande serenità questi giorni di vacanza, dove l’ha raggiunta anche il figlio Santiago dopo la vacanza a New York con il padre, presto per Belen Rodriguez potrebbe arrivare il momento di un faccia a faccia con l’ex marito Stefano De Martino: i due saranno entrambi ospiti di Francesca Fagnani a Belve, con la conduttrice che è pronta a smascherarli con le sue domande taglienti. Staremo a vedere se scopriremo qualcosa in più sui presenti tradimenti del conduttore, accusato neppure troppo velatamente da Belen anche su alcuni video con protagonisti dei cervi pubblicati nelle scorse settimane.

