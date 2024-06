Eleonora Giorgi, la crisi imprevista della sua famiglia Ecco tutti i dettagli sul film che vede Eleonora Giorgi nei panni di una dolce ma intelligente nonna di famiglia, a cominciare dai festeggiamenti sul set organizzati dall'attrice

Martino va a scuola in un istituto prestigioso dove scopre i genitori di molti suoi compagni sono divorziati e fanno loro moltissimi regali per averli dalla propria parte. La sua famiglia, invece, è molto unita e questo per lui diventa un problema. La mia famiglia a soqquadro, con la straordinaria partecipazione di Eleonora Giorgi, va in onda proprio stasera, su Rai 5, alle 21:15.

