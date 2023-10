È sempre mezzogiorno, gaffe di una concorrente con la Clerici: "Queste sono raccomandate" Durante il gioco del bonsai nel cooking show del mezzogiorno, una partecipante ha fatto una figuraccia in collegamento con Antonella. Cosa è successo.

Il cooking show È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici è ormai un appuntamento fisso per moltissimi italiani. Perché oltre a imparare a preparare nuove ricette ogni giorno, è anche possibile partecipare ai diversi giochi telefonici proposti durante ogni puntata per tentare di vincere buoni spesa di diverso valore. Non tutto, però, va sempre come previsto, soprattutto nei programmi in diretta, e anche a È sempre mezzogiorno le gaffe sono più comuni di quanto si possa pensare. Quella nella puntata di oggi ha visto come protagonista una concorrente al telefono con Antonella per partecipare al gioco del Bonsai. Ecco cosa è successo.

È sempre mezzogiorno, gaffe in diretta di una concorrente

Nella puntata di oggi, lunedì 16 ottobre, oltre alle deliziose ricette presentate, i telespettatori da casa hanno potuto partecipare come sempre ai diversi giochi per vincere dei buoni spesa. Ma è stato proprio durante uno di questi giochi che una concorrente si è resa protagonista di una gaffe divertente. Il gioco in questione è quello del Bonsai, durante il quale il concorrente telefonico deve cercare di indovinare il numero di foglie dell’alberello mostrato accanto ad Antonella.

Nel momento in cui è squillato il telefono, la Clerici ha prontamente risposto ma dall’altra parte della cornetta la telespettatrice in collegamento non era affatto pronta. Pensando di non essere in onda, la signora con uno spiccato accento romano ha detto: "Hanno detto che ero la prima de questo e invece mo hanno passato un’altra. Queste so’ raccomandate…". Frase ovviamente rivolta a qualcuno che in quel momento era con lei.

Gaffe a È sempre mezzogiorno: la reazione di Antonella Clerici

La frase della signora non è risultata perfettamente nitida ma è apparso subito chiaro che, in realtà, la signora non avesse capito di essere in diretta. Antonella Clerici, con espressione confusa e divertita, ha ripetuto nuovamente: "Pronto? Eh?", e solo in quel momento la concorrente si è resa conto di essere in onda e al telefono con Antonella Clerici. Tra un po’ di confusione e l’imbarazzo della concorrente, la Clerici ha subito smorzato la tensione dicendo: "Ciao, sentivo che parlavi non so di che cosa. Non pensavi di parlare con me, parlavi anche con il centralino, quindi magari pensavi di giocare…". La sua frase è poi stata interrotta dalla concorrente che ha immediatamente riposto: "No, no, no, salve sono Maria", con palese imbarazzo.

Tolto il momento di estremo imbarazzo, ad ogni modo, la signora ha poi giocato senza alcun problema ma senza vincere il montepremi in palio.

