È sempre Cartabianca, tra attualità e battibecchi con Corona: anticipazioni Nuova puntata del talk show di Rete 4 con Bianca Berlinguer pronta a trattare i temi più discussi e a tenere a bada uno scoppiettante Mauro.

L’appuntamento è per questa sera con una nuova puntata di È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer, da poco approdata con il suo talk su Rete 4. Anche oggi verranno affrontati i maggiori temi di attualità e politica con ospiti e collegamenti allo storico Mauro Corona, con il quale Bianca ha già avuto modo di discutere anche nelle scorse puntate. Ma vediamo qualche anticipazione di ciò che vedremo oggi.

Anticipazioni Cartabianca: immigrazione, disuguaglianze e guerra

Nella puntata di oggi saranno tre i temi principali che verranno affrontati dalla padrona di casa e dai suoi ospiti: immigrazione, disuguaglianze sociali e guerra in Ucraina. In particolare, la puntata partirà mettendo al centro della discussione un tema che, in questo momento è al centro della politica: la gestione dell’immigrazione. Nel dettaglio si parlerà del piano europeo annunciato da Ursula Von der Leyen durante la visita a Lampedusa con la premier Giorgia Meloni, e del nuovo pacchetto di norme sul tavolo del Consiglio dei ministri.

A seguire si parlerà poi di disuguaglianze sociali, con un viaggio attraverso un Italia ancora divisa tra "super ricchi" e chi combatte ogni giorno per riuscire ad arrivare a fine mese con le poche risorse che possiede. Infine, spazio alla guerra in Ucraina con un dettagliato approfondimento in vista dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dell’attesissimo incontro tra Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Cartabianca, nuovi battibecchi con Corona? Da non escludere

Cosa aspettarsi in più da questa nuova puntata? Magari qualche battibecco tra Bianca e lo scoppiettante Mauro Corona. La trasmissione è iniziata da poco ma tra i due vi sono già state scintille. È infatti già arrivato il primo battibecco nel momento in cui Bianca, obbligata a mandare il minuto di pubblicità previsto, ha detto a Corona: "Faccia presto, perché abbiamo il minuto d’oro".

Un avvertimento che ha immediatamente scatenato il carattere fumantino del noto Corona, il quale, dopo aver incespicato un po’ per portare a termine il suo discorso, ha risposto: "Bianchina non mi metta più fretta perché altrimenti va male". Il tutto sotto gli occhi di Del Debbio, ospite di puntata, che è stato poi tirato in causa proprio da Bianca: "Non si può transigere perché qui siamo a Mediaset, non siamo più in Rai. Del Debbio, glielo spieghi".

Insomma, anche per questa nuova avventura a Mediaset, di consueti battibecchi tra la Berlinguer e Corona ne vedremo e sentiremo parecchi.

Quando e dove vedere la nuova puntata di È sempre Cartabianca

L’appuntamento per vedere la nuova puntata di È sempre Cartabianca è per questa sera, martedì 19 settembre, in prima serata su Rete 4 a partire dalle ore 21.25 circa.

