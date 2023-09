Mauro Corona show a È sempre Cartabianca: la lite con Berlinguer e l'attacco a De Luca Lo scrittore e alpinista è stato il vero protagonista della seconda puntata del talk show di Rete 4: ecco cosa è successo.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Nella serata di ieri, martedì 12 settembre, è andata in onda su Rete 4 la seconda puntata di È sempre Cartabianca, il nuovo talk show di Bianca Berlinguer. La padrona di casa ha accolto nel suo studio numerosi ospiti per parlare di alcune delle tematiche più scottanti dell’attualità. dal Decreto Caivano alla crisi climatica. E, come si consueto, tra i personaggi che sono intervenuti c’era anche Mauro Corona, scrittore e alpinista che da diversi anni è presenza fissa nei programmi di Bianca Berlinguer. Con la quale, come sempre, non possono mancare liti e battibecchi.

È sempre Cartabianca, primo battibecco tra Berlinguer e Corona

Dopo i numerosi scontri che hanno caratterizzato gli anni di Cartabianca in Rai, gli spettatori si stavano chiedendo quando sarebbe avvenuta la prima lite tra la conduttrice e il suo ospite fisso a Mediaset. E la risposta è arrivata alla seconda puntata. Mauro Corona si è infatti risentito quando Bianca Berlinguer gli ha comunicato che avrebbe dovuto interrompere il suo intervento a causa del cosiddetto "minuto d’oro", ovvero i sessanta secondi di pubblicità che sono ormai diventati un must di tutti i programmi Mediaset. "Faccia presto, perché abbiamo il minuto d’oro", ha detto la conduttrice allo scrittore, che non ha gradito: "Bianchina non mi metta più fretta perché altrimenti va male". A questo punto, la padrona di casa gli ha spiegato che "Non si può transigere perché qui siamo a Mediaset, non siamo più in Rai. Del Debbio, glielo spieghi" (si è rivolta a Paolo Del Debbio, ospite della puntata, che ha detto: "Confermo"). Non contento, una volta tornati dalla pubblicità Mauro Corona ha voluto prendere nuovamente la parola, questa volta per rivolgere un appello all’ad Piersilvio Berlusconi. Di cui, tra l’altro, ha sbagliato il nome: "Un piccolo appunto a Pietro Silvio Berlusconi. Qui c’era un sacco di gente anziana che ci guardava su Rai 3. Adesso, le persone con meno di 400 abitanti non hanno Mediaset. Bisogna fare una patta e aiutare chi non può. I campioni di scacchi facevano una patta tra di loro, ma non erano andati in miseria. Quindi, in qualche modo, tocca ripristinare le reti Mediaset anche lì".

Mauro Corona contro Vincenzo De Luca

Già in apertura di puntata, Mauro Corona ha dimostrato di essere sul piede di guerra. E lo ha fatto presentandosi vestito da capraro afgano, per rispondere alle critiche che aveva ricevuto dal presidente della Campania Vincenzo De Luca. "Il troglodita capraio afghano saluta il profeta campano, senza rancore ma con grande affetto", ha detto lo scrittore. E quando Berlinguer gli ha chiesto se l’avesse perdonato, ha risposto: "Bisogna porgere l’altra guancia, ma deve ricordarsi che ne ho solo due". Per chi non lo ricordasse, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai De Luca aveva attaccato Mauro Corona:"Manifesto una doglianza: ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai. Ora, pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano, un cammelliere yemenita, io sto male a immaginare che non avremo più quell’immagine di raffinatezza e di eleganza".

Potrebbe interessarti anche