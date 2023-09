È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer cerca un nuovo colpaccio: le anticipazioni Stasera 12 settembre seconda puntata del nuovo talk show di Rete 4: tra i temi trattati il Decreto Caivano e la crisi climatica. Ospiti Bonacci, Sgarbi, De Debbio e tanti altri

Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, che ha ottenuto una media del 9,6% di share, Bianca Berlinguer è pronta a tornare su Rete 4 per la seconda puntata di È sempre Cartabianca, il nuovo talk show che ha segnato il suo passaggio a Mediaset. Martedì 12 settembre va quindi in onda un nuovo appuntamento, e la conduttrice tenterà un nuovo colpaccio in termini di ascolti. Scopriamo chi sono i suoi ospiti di questa sera e quali sono i temi trattati.

È sempre Cartabianca, le anticipazioni del 12 settembre

Rimasta fedele, fin dal titolo, alla sua storica trasmissione di Rai 3 Cartabianca, anche per la sua nuova avventura a Mediaset Bianca Berlinguer porta in televisione il dibattito su alcune delle tematiche più scottanti dell’attualità e della politica, con ospiti importanti e uno sguardo diretto su ciò che accade nel mondo. In questa seconda puntata si dedica un ampio spazio alle più complesse sfide economiche che il nostro Paese sta affrontando e affronterà nei prossimi mesi. Parlando invece di attualità, Berlinguer dedica particolare attenzione al Decreto Caivano, iniziativa del Governo di Giorgia Meloni che ha come obiettivo quello di introdurre nuove misure per contenere e combattere la criminalità e il disagio giovanile in diverse parti d’Italia, e in particolare ei quartieri difficili delle città del sud, prima tra tutte Napoli.

A seguire, un ampio spazio della trasmissione viene dedicato alla crisi climatica. In questi giorni l’osservatorio europeo Copernicus ha annunciato che il 2023 potrebbe diventare l’anno più caldo della storia del nostro pianeta: la discussione ha quindi come tema centrale la necessità di intervenire il prima possibile, prima che si verifichi il cosiddetto "collasso climatico". Infine, un reportage dall’Emilia Romagna. Gli inviati di Bianca Berlinguer sono stati alla sede centrale di Cna Forlì-Cesena per fare un punto sulla situazione a tre mesi di distanza dall’alluvione che ha devastato la regione. Immancabile, come sempre, anche l’intervento di Mauro Corona, scrittore e alpinista che non fa mai mancare la propria opinione suo principali temi della puntata.

Gli ospiti della puntata

Il parterre di ospiti presenti oggi nel salotto di Bianca Berlinguer è come di consueto folto e ricco di personalità della politica e del giornalismo. Ecco la lista completa degli invitati a È sempre Cartabianca martedì 12 settembre:

Stefano Bonaccini, Presidente Emilia-Romagna e Presidente PD

Riccardo Molinari, Capogruppo Lega alla Camera

Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura

Nicola Fratoianni, segretario Sinistra Italiana

Silvia Sardone, Lega

Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e rovescio

Alessandro Sallusti, direttore il Giornale

Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice

Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano

Gianni Alemanno, Forum dell’Indipendenza Italiana

Francesca Barra, giornalista

Pietro Senaldi, condirettore Libero

Massimo Galli, infettivologo

Valentina Petrini, giornalista

Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR

Mauro Corona, alpinista e scrittore

Quando e dove vedere È sempre Cartabianca

Bianca Berlinguer torna dunque in onda con la seconda puntata di È sempre Cartabianca martedì 12 settembre, in prima serata – a partire dalle 21.25 – su Rete 4. Come di consueto, tutte le puntate del nuovo talk show sono disponibili anche in diretta streaming e successivamente on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

