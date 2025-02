Domenica In, Venier si toglie sassolini dalle scarpe: "Mi accusano". Poi l'inatteso messaggio di Fedez per Marco Masini Nella puntata del 23 febbraio di Domenica In, Mara Venier parla di Sanremo ma non dimentica le critiche a lei mosse durante lo speciale dal Teatro Ariston

Durante la nuova puntata di Domenica In, in onda su Rai Uno domenica 23 febbraio 2025, Mara Venier ospita in studio: Francesco Gabbani, con il quale si toglie un paio di sassolini dalle scarpe dopo le polemiche sulla puntata speciale dedicata a Sanremo; Simone Cristicchi, che parla dell’aneurisma cerebrale della madre Luciana; Marco Masini, che racconta come è stato lavorare con Fedez e riceve dal rapper un videomessaggio; e Settembre, vincitore della categoria Nuove Proposte all’ultimo Festival di Sanremo. Per quanto riguarda il cinema e la televisione, non mancano gli attori Vanessa Scalera, Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio. Ecco cosa è successo nel corso della puntata di Domenica In del 23 febbraio 2025.

Domenica In, puntata 23 febbraio 2025: cosa è successo da Mara Venier

A inizio puntata, diversamente dal solito, non parte la sigla di Domenica In perché un inviato è pronto a dare gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Papa Francesco: "Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, non è intubato ma ha bisogno di un aiuto per l’ossigeno con dei tubicini. Non è ancora fuori pericolo, ma c’è un po’ di cauto ottimismo. La degenza sarà lunga" dice. E Mara Venier aggiunge: "Si parla di ancora di almeno 10 giorni di degenza. Noi preghiamo per Papa Francesco". Dopo la pubblicità, torna la linea in studio e la Venier, come spesso accade, non sa di essere in onda e chiede più volte "siamo in onda?" agli autori.

Si comincia con Francesco Gabbani nel segmento dedicato all’ultima edizione di Sanremo. La conduttrice torna a parlare delle critiche sullo Speciale di settimana scorsa dal teatro Ariston, in particolare sul fatto che degli artisti hanno avuto poco spazio rispetto ad altri nel corso della lunga puntata: "Alcuni hanno chiesto espressamente di andare veloce. Lo dico perché ci sono sempre polemiche al riguardo, ma non sanno che è un favore che noi facciamo a loro… E a questo proposito, Brunori Sas il 9 marzo sarà in studio a Domenica In". Poi si parla della vita privata di Gabbani, impegnato con la regista Giulia Settembrini: "Quando sono a casa, mi piace fare le faccende domestiche, mi rilassa. Non solo lavatrici, metto in ordine: prima creo scompiglio e poi metto tutto a posto. Cucino anche. La mia compagna Giulia mi sopporta e mi supporta. È sempre stata una cosa naturale tutelare la mia privacy, non mi piace far parlare di me per la mia vita privata, ho sempre cercato di far parlare di me per la professione. Con Giulia il rapporto è tanto naturale e bello che è normale che venga fuori. Lavoriamo anche insieme, quindi sono contento per tutto questo".

Gabbani parla del rapporto speciale con il nonno Sergio, dicendo che a lui era molto legato e che è stato complice del suo percorso: "Da qualche anno non c’è più ma mi ha visto vincere Sanremo nel 2017. La profondità del nostro legame deriva dal suo costante incentivarmi: è sempre stato complice del mio percorso indipendentemente dal fatto che io abbia fatto musica. Ogni volta che devo salire sul palco di Sanremo immagino io e mio nonno seduti sul divano di casa che guardiamo me all’Ariston…". Poi racconta del video di Viva la vita, dove lo vediamo commuoversi dentro un cinema guardando immagini di frammenti della sua vita passata. Una volta ricorsate le date del tour di Gabbani, il cantante si toglie la giaccia per cantare in diretta il brano e Mara Venier ne approfitta per togliersi un altro sassolino dalla scarpa: "Come vedete, non gli ho chiesto io di togliersi la giacca, altrimenti vengo accusata di molestie! Scusa, lo dico perché per aver chiesto ad Olly di togliere il maglioncino hanno detto di tutto, parlato di molestie…".

Simone Cristicchi a Domenica In

Simone Cristicchi arriva nello studio di Domenica In per parlare del successo a Sanremo con la sua Quando sarai piccola: "Ho scritto la canzone 5 anni fa. Non abbiamo inserito il brano nell’album pubblicato a giugno 2024 perché mi dicevano che rischiavo di bruciarla. Abbiamo visto una forte reazione da parte delle persone a cui la facevamo sentire e quindi abbiamo abbiamo aspettato che fosse il momento giusto, che i tempi fossero abbastanza maturi per poter parlare di un argomento come questo. È un tema delicato che tocca tantissimo e quando Carlo l’ha voluta nel festival, ho pensato che è stato giusto aspettare tutti questi anni".

Poi l’ospite parla di quanto accaduto alla madre, colpita da un aneurisma cerebrale, come specifica la Venier: "La canzone si ispira a una storia personale ma non parla di Alzheimer. Nel tuo caso era qualcosa capitato a tua mamma a 63 anni, ed è un miracolo che ce l’abbia fatta". Cristicchi conferma quanto chiarito dalla conduttrice dopo le polemiche relative al fatto che il cantautore, secondo alcuni telespettatori, avrebbe "romanticizzato troppo la malattia (l’Alzheimer, ndr)": "È stato un dramma per noi e per lei. Luciana è stata una mamma incredibile perché, quando è venuto a mancare mio padre, ha dovuto, con la sua forza incommensurabile, crescere tre figli da sola. E oggi, nonostante abbia tutto il diritto di maledire la vita, lei riesce ancora a sorridere; questo è il più grande insegnamento che ci ha dato. Lei non ha l’Alzheimer, è stata colpita da un’emorragia cerebrale improvvisa. È stato un fulmine a ciel sereno, non si è mai preparati ed è quasi impossibile accettarlo quando succede. Quello che abbiamo potuto fare io e i miei fratelli è accompagnarla nel suo percorso di rinascita, nonostante i danni irreparabili."

Si torna alle polemiche sul brano Quando sarai piccola, con Cristicchi che dice: "Il brano va ascoltato e ognuno dentro di sé giudica. In questa canzone ci sono tanti temi: il tempo, il valore di ogni giorno che viviamo e il tempo che abbiamo a disposizione per amare, la ciclicità della vita e l’amore che va al di là del tempo e vuole sconfiggere il tempo che passa. Ognuno può trovarci qualcosa dentro. Noi artisti siamo dei fotografi, scattiamo una diapositiva che non sempre incontra il gusto di tutti. L’arte è soggettiva. Io sono felice di essere entrato nelle case. Se questa canzone serve ad accendere la luce su tanti anziani che magari vivono da soli, allora questa canzone è servita".

Marco Masini da Mara Venier parla del duetto con Fedez a Sanremo

L’intervista inizia con una domanda sulla collaborazione con Fedez, sulle note di una Bella stronza rivisitata, nella serata dedicata alle cover, e Marco Masini dice: "Con Fedez ci siamo incontrati una volta a X Factor ma ci eravamo solo salutati. Mi piace molto il modo in cui lui intende la musica, ho imparato molto in quella giornata di prove a Milano, perché anche la musica si evolve nella produzione, nella struttura, nel testo, nella metrica. Ho imparato a coniugare due mondi, forse 3 contando la produzione, tutti diversi: siamo riusciti a creare un brano che avesse un filo logico, un testo solo che si incastrasse bene con quello che Federico aveva scritto. Ho compreso l’uso delle barre, il modo completamente diverso di chiamare gli accordi, ma soprattutto ho visto la velocità con cui questi ragazzi fanno tutto tramite un iPad o un pc portatile. Per me il pezzo di Fede è veramente il più bello del Festival perché è vero. L’aspettativa su Bella stronza l’avevo leggermente notata, ma io volevo prima capire come sarebbe venuta la canzone, credo che tutto si basi sulla musica, la sua comunicazione, e la musica viene bene quando le cose sono vere. Mi sono riservato di decidere se collaborare o meno con lui una volta arrivato in studio, Federico lo sapeva. Prima volevo vedere cosa ne sarebbe venuto fuori".

Subito dopo Mara Venier dice: "Tu hai qualcosa di misterioso ma non riesco a capire cosa… No, devo stare molto attenta a quello che dico perché altrimenti commentano che ci sto provando con te, ma non è così. Non è un avance, parlo della tua personalità. Tu hai qualcosa di molto misterioso che io non so definire, io ti stimo e mi piacerebbe capire qualcosa di più di te, c’è qualcosa che ti blocca… o mi sbaglio?". Masini, non sapendo bene cosa rispondere, scherza: "Lo dobbiamo capire insieme, perché non…" e la conduttrice, interrompendolo, ironizza: "Il mistero di Masini!" Poi il toccante videomessaggio di Fedez, visibilmente grato a Masini per avergli dato la possibilità di lavorare insieme al duetto: "Sono contento di mandarti questo video perché non abbiamo avuto più modo di vederci dopo Sanremo. Ci tengo tantissimo a esprimere tutta la mia gratitudine nei tuoi confronti: riuscire a essere in studio con te, lavorare con te, mettere mano a una pietra miliare della discografia italiana come Bella Stronza, per me è stato un grandissimo onore. Queste esperienze sono quelle che ti porti avanti in una carriera e che, riguardando indietro, sei felice di aver fatto. Ti ringrazio per avermi dato questa opportunità e spero ci saranno nuove occasioni in futuro". Non manca la reazione di Masini: "È stato un onore reciproco, mi sento onorato di aver partecipato alla verità che Federico ha voluto rappresentare sul palco. Sono felice di avere avuto una canzone che casualmente gli apparteneva, questa coniugazione dei tre mondi è stato un motivo in più per credere nella musica".

Infine, il momento dedicato a Topo Gigio – che non manca di ricordare il successo di Lucio Corsi a Sanremo e ringraziarlo – dura talmente poco che sui social scatta la polemica: "Mara inadatta con topo gigio e i bambini", "Fai allungare il tempo con Topo Gigio, piuttosto che con le fregnacce attuali e le storie trite e ritrite dei soliti fossili", "Ma come? invitate Topo Gigio e lo tenete 10 minuti?", "Justice for Topo Gigio!!! Impossibile farlo durare così poco!!!"

