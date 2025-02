Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Mara Venier rifà Sanremo con Lucio Corsi e Cristicchi, Fialdini con Francesca Chillemi Le anticipazioni e gli ospiti degli show in onda oggi su Rai 1. Mara Venier accoglie nel suo studio anche Vanessa Scalera. Fialdini ospita Edoardo Leo

La programmazione di Rai 1 continua senza interruzioni e anche oggi, domenica 23 febbraio 2025, il pubblico avrà modo di seguire due appuntamenti molto amati. Si inizia alle 14:00 con Domenica In, dove Mara Venier accompagnerà i telespettatori con interviste, notizie e momenti di intrattenimento. Subito dopo, alle 17:00, sarà la volta di Da Noi a… Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini. Entrambi i programmi accoglieranno numerosi volti noti dello spettacolo, pronti a raccontarsi senza filtri. Tra gli ospiti attesi ci saranno Simone Cristicchi, Marco Masini, Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Maria Chiara Giannetta e tanti altri. Vediamo le anticipazioni e gli ospiti di questo pomeriggio.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 23 febbraio 2025

Si parte subito con Domenica In, che vedrà la presenza di tanti ospiti. La puntata si aprirà con alcuni cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2025, tra questi Simone Cristicchi, uno dei cantanti più discussi dell’ultimo Festival con la sua canzone Quando Sarai Piccola, che ha spaccato la critica tra chi riteneva il brano un piccolo gioiello e chi (come Selvaggia Lucarelli) l’ha accusato di aver spettacolarizzato il dolore. Ci sarà anche Francesco Gabbani, che si esibirà con il brano Viva La Vita. Marco Masini (reduce dal duetto con Fedez al Festival), invece, esibirà al pianoforte Ci Vorrebbe Il Mare. Il vincitore delle nuove proposte, Settembre, canterà la canzone Vertebre.

Grande attesa per Lucio Corsi, il quale sarà protagonista di un simpaticissimo siparietto con Mara Venier, grazie a Topo Gigio. Il cantautore toscano, secondo classificato al Festival 2025, commenterà anche la sua partecipazione al prossimo Eurovision ufficializzata ieri, dopo il forfait di Olly che tanto ha fatto discutere. Spazio anche all’attualità: in studio sarà presente Claudia Ciampa, mamma del piccolo Ethan, rientrata con lui giovedì dagli Stati Uniti. Al suo fianco anche l’avvocato Gian Ettore Gassani e la nonna di Ethan, Luciana Aiello. Anche Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio, i quali presenteranno la serie Belcanto, in onda da lunedì 24 febbraio 2025. Vanessa Scalera, invece, sarà ospite di Venier per presentare la quarta stagione di Imma Tataranni, trasmessa da domenica 23 febbraio su Rai 1. L’attrice pochi giorni fa è stata protagonista di una lite in conferenza stampa con Mariolina Venezia, autrice dei romanzi che hanno ispirato la serie tv.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Dopo la pausa sanremese, domenica 23 febbraio alle 17.20 su Rai 1 torna Da noi… a Ruota Libera con Francesca Fialdini. Tra gli ospiti: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi e Vittoria Puccini, protagonisti di Follemente, il nuovo film di Paolo Genovese (in sala dal 20 febbraio). Ci sarà anche Francesca Chillemi, che torna in Che Dio ci aiuti 8 dal 27 febbraio, e Paolo Kessisoglu con la figlia Lunita (Iamollie) per il loro brano Paura di me, presentato a Sanremo. Infine, Sophie Bertocchi racconterà la sua esperienza con Rose, il primo cane in Italia certificato Adi (Assistance Dog International) per l’assistenza psichiatrica.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica 23 febbraio 2025, non perdete l’appuntamento su Rai 1, alle 14:00 circa andrà in onda Domenica In, seguito alle 17:00 da Da Noi… a Ruota Libera. Potrete seguirli sia in diretta che on demand su RaiPlay. Un’occasione perfetta per un pomeriggio di relax e intrattenimento!

