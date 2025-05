Doc, anticipazioni: al via l’adattamento americano della fiction dei record. Molly Parker sostituisce Argentero Parte stasera, in prima serata Rai 1, la versione Usa della serie che ha già sbancato da noi in Italia. Protagonista la dottoressa Amy Larsen. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Parte stasera, in prima visione assoluta su Rai 1, l’adattamento americano della fiction dei record Doc. Al posto di Argentero, che nella versione nostrana vestiva i panni del dottore ‘smemorato’ Andrea Fanti, salirà in cattedra la superstar Molly Parker (nota per il suo ruolo in House of Cards). Simili le dinamiche della storia, dato che anche la dottoressa protagonista dovrà fare i conti con i postumi di un grave incidente, che le ha letteralmente cancellato dalla memoria otto anni della sua vita. Ecco tutte le anticipazioni e i dettagli su Doc (versione Usa) qui di seguito.

Doc, sbarca su Rai 1 la versione ‘a stelle e strisce’

Verrà trasmessa in cinque puntate, a partire da questa sera, martedì 20 maggio 2025. La versione americana di Doc – Nelle tue mani è pronta a sbarcare su Rai 1, per conquistare anche il pubblico italiano di appassionati. Basata sulla serie con Luca Argentero protagonista, la nuova Doc avrà invece al centro della sua storia una dottoressa, Amy Larsen, interpretata dall’attrice hollywoodiana Molly Parker. E come accadeva nella fiction di casa nostra, anche il personaggio di Parker dovrà fare i conti con i postumi di un incidente stradale, causa per lei di una perdita di memoria gravissima.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Amy sarà quindi costretta a ricostruire 8 anni della sua vita, e a dare un senso al suo presente, professionale e affettivo. Dovrà inoltre confrontarsi con i cambiamenti e le perdite avvenute nei lunghi anni che ha dimenticato. La serie americana ha già riscosso un enorme successo negli Stati Uniti, dove è stata lanciata ufficialmente a gennaio 2025. È ambientata a Minneapolis, e dopo i primi 10 episodi della stagione iniziale ha già convinto la Fox (che la produce) a rinnovare lo show per una seconda stagione, con ben 22 episodi.

Doc anticipazioni, cosa succederà nelle puntate in onda su Rai 1

Nel corso dei 5 episodi trasmessi su Rai 1, Doc seguirà dunque le vicende personali e lavorative della dottoressa Amy Larsen, Primario di Medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis. La perdita di un figlio, avvenuta anni prima, ha portato alla fine del suo matrimonio, e ha spinto Larsen a gettarsi a capofitto nel lavoro. Dopo l’incidente, il viaggio per recuperare gli anni persi sarà decisamente in salita. Ma sarà anche una grande occasione, per Amy, capace di farle recuperare un lato del proprio carattere, più umano e caloroso, che sembrava aver perso per sempre.

Quando torna Doc- nelle tue mani con Luca Argentero

Quanto alla serie originale italiana, a breve inizieranno le riprese della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani con protagonista Luca Argentero. Bisognerà quindi pazientare ancora un po’ prima della messa in onda su Rai 1. Ma è sempre possibile rifarsi con la nuova versione americana. O al limite andare a riguardare tutti gli episodi passati su RaiPlay.

Dove e quando vedere l’adattamento americano di Doc

La versione americana di Doc andrà in onda questa sera, martedì 20 maggio 2025, a partire dalle ore 21.30 su Rai 1. Sarà inoltre possibile vedere la puntata sulla piattaforma di RaiPlay, sia in diretta streaming che a seguire, per chi se la fosse persa, in modalità on demand.

Potrebbe interessarti anche