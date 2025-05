Torna DOC, ma non c’è più Luca Argentero: cos’è successo alla serie Ecco tutti i dettagli su uno degli adattamenti più di successo di un prodotto italiano. Stavolta senza il nostro amato Argentero, ma una nuova protagonista.

Doc è la versione americana del celebre medical drama italiano Doc – Nelle tue mani, ma con una svolta interessante: stavolta, al centro della storia c’è una donna. La protagonista è la dottoressa Amy Larsen, interpretata da Molly Parker, primario di medicina interna che, a seguito di un incidente, perde otto anni di memoria. La serie, ambientata in un ospedale di Minneapolis, mescola casi clinici a forti emozioni personali, raccontando il difficile percorso di una donna che deve riscoprire se stessa. Non è solo un remake, ma una rilettura profonda della storia originale, con uno stile nuovo, ma il coinvolgimento delle stesse menti.

Doc va in onda in prima visione su Rai 1 ogni martedì, alle 21:30 circa.

