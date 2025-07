Doc - Nelle tue mani 4, si allontana il ritorno di Luca Argentero in tv: quando finisco le riprese della serie Le riprese della nuova stagione Rai, al via tra poco, dureranno a lungo. Con il rischio di un'attesa lunghissima per rivedere l'attore nei panni di Andrea Fanti. Ecco i dettagli.

"Doc – Nelle tue mani" si prepara a una stagione all’insegna dei cambiamenti, dei volti nuovi e delle storie inedite. Ma per i fan più affezionati, c’è una notizia che invita alla pazienza: il ritorno in tv di Luca Argentero, nei panni del dottor Andrea Fanti, è ancora lontano. Infatti, le riprese della quarta stagione prenderanno ufficialmente il via solo il 25 agosto 2025, tra Torino e Roma, e si concluderanno molto più avanti. Ecco di seguito tutti i particolari.

Doc 4: slitta il ritorno di Luca Argentero, tra novità e conferme

Al via il 25 agosto 2025, tra Torino e Roma, le riprese di Doc 4 dovrebbero concludersi solo a febbraio 2026, per poi lasciare spazio a una lunga fase di post-produzione che anticiperà la messa in onda prevista, secondo la tradizione della fiction Rai, tra dicembre e gennaio. Insomma, per il ritorno di Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti bisognerà attendere parecchio.

Il set del Policlinico Ambrosiano si prepara, nel frattempo, a tornare protagonista sugli schermi Rai. E i motori sono ‘caldissimi’ dopo il finale a sorpresa della terza stagione, che ha mischiato le carte sia nella vita personale che in quella professionale di Andrea Fanti. La verità sul legame tra Agnese e Bramante, la crisi personale di Andrea, l’operazione salvavita che ha incastrato Bramante nello scandalo delle RSA: ogni tassello ha rimesso in gioco equilibri e affetti, aprendo la strada a una stagione nuova e imprevedibile.

Aspettative e prime indiscrezioni sulla nuova stagione di Doc 4

La quarta stagione di "Doc – Nelle tue mani" segnerà, con ogni probabilità, una fase di transizione per la serie Rai. Dopo la scelta di Andrea di abbandonare il ruolo di primario per restare accanto ad Agnese, il Policlinico Ambrosiano cambierà volto. Federico lascerà l’ospedale, mentre Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli, si candida a diventare la nuova figura di riferimento per lo staff medico. Al suo fianco resteranno Enrico Sandri (Giovanni Scifoni) e Teresa Maraldi (Elisa Di Eusanio), mentre nuovi specializzandi sono pronti a entrare in scena. E promettono di portare con sé freschezza, nuove tensioni narrative e casi clinici che metteranno a dura prova anche i veterani.

Insomma, il cuore della trama di Doc 4 sarà un delicato equilibrio tra intrecci emotivi e colpi di scena clinici: amori messi alla prova, vecchie ferite, nuovi arrivi e magari qualche sorpresa per i fan affezionati alla figura di Andrea Fanti, che dovrebbe rimanere al centro della storia, ma con un ruolo meno dominante e più personale.

Dove vedere Doc – Nelle tue mani in streaming

Per chi non riesce ad aspettare il grande ritorno, tutte le puntate delle tre stagioni già andate in onda di "Doc – Nelle tue mani" sono disponibili in streaming gratuito su RaiPlay. Lì potrete rivivere i casi più emozionanti, i rapporti tra i protagonisti e i colpi di scena che hanno fatto della fiction con Luca Argentero uno dei più grandi successi della Rai degli ultimi anni. In attesa della quarta stagione, è l’occasione perfetta per recuperare o rivedere la serie in ogni dettaglio.

