Doc, anticipazioni: Amy torna in ospedale e i primi ricordi riaffiorano (con gravi conseguenze). Cosa vedremo Appuntamento imperdibile questa sera, martedì 27 maggio, con la seconda puntata del remake americano della serie: ecco nel dettaglio cosa vedremo.

La prima puntata del remake statunitense della serie di successo Doc – Nelle tue mani, andata in onda lo scorso martedì, ha debuttato con 2 milioni e 608mila spettatori e il 14,7% di share. Numeri che non hanno nulla a che vedere con quelli puntualmente registrati dalla serie italiana che vede protagonista Luca Argentero. Una partenza un po’ in sordina accompagnata dai commenti del web nettamente divisi tra chi ha apprezzato comunque anche la versione americana della serie, e chi invece sostiene che di ‘Doc’ debba esisterne solo uno, con palese riferimento al nostro Andrea Fanti straordinariamente interpretato proprio da Argentero. Per capire, dunque, se il pubblico italiano deciderà di dare o meno una possibilità anche al remake americano occorrerà attendere i risultati delle prossime puntate. Nel frattempo, ecco le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai1 nell’imperdibile seconda puntata.

Doc, anticipazioni seconda puntata: cosa vedremo stasera

Questa sera avremo modo di vedere due episodi intitolati Il primo giorno e Un piccolo passo, nei quali la protagonista Amy Larsen, dopo l’incidente che le ha fatto perdere molti anni di memoria, torna finalmente in ospedale riprendendo le redini della sua professione. Il consiglio ospedaliero le concede infatti la possibilità di tornare in attività dopo uno stop apparso dal suo punto di vista davvero lunghissimo. In tutto questo, Amy continua inevitabilmente a fare i conti con la memoria persa e un buco di quasi 8 anni, nonostante in ospedale il clima sembri essere rimasto sempre lo stesso.

In particolare, Amy ritrova un’ostilità evidente da parte di Richard che raccomanda i colleghi di non farsi influenzare da lei e di starle lontano. Nel frattempo, al centro dell’episodio troviamo il caso di un uomo anziano che, come gesto d’amore verso l’amata moglie, decide di andare sotto ai ferri. Il caso passa tra le mani di Jake e Sonya, ma anche la dottoressa Larsen diventa essenziale. Riprendendo il suo lavoro, Amy inizia anche a ricostruire parte della sua memoria, attraverso però immagini distorte e nebbiose che causano nella protagonista un forte scompenso emotivo. Ma la situazione raggiunge il suo vero culmine quando, parlando con l’ex marito Michael, Amy cerca in tutti i modi di scoprire cosa ha causato la morte di Danny.

Quando e dove vederlo

La seconda puntata della serie americana Doc andrà in onda questa sera, martedì 27 maggio, alle ore 21.30 circa in prima serata su Rai1. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

