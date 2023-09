UeD, Diego Daddi rompe il silenzio su Elga: “Mi impegnerò perchè tutto si risolva” Dopo la foto della valigia postata dall'ex tronista, ora arrivano le parole del corteggiatore. Che nelle su Instagram si dice pronto a combattere per salvare il matrimonio.

Finora aveva parlato solo Elga Enardu. Di recente l’ex tronista di Uomini e Donne aveva rivelato ai suoi fan social che la lunga storia con Diego Daddi era ormai giunta al capolinea. Lo aveva fatto su Instagram, con un post in cui mostrava le valigie e documentava il suo addio alla casa in cui conviveva col marito. Ora anche Diego, che si era limitato al silenzio, ha deciso di dire la sua sulla difficile situazione. In un paio di Instagram stories, l’ex corteggiatore ha ringraziato i followers per la vicinanza e ha promesso che farà di tutto per risolvere l’impasse. Ecco tutti i dettagli.

Diego Daddi rompe il silenzio sulla rottura con Elga

Si erano conosciuti a Uomini e Donne, Elga Enardu e Diego Daddi. Lei tronista, lui corteggiatore, la loro storia era iniziata nel lontano 2009. Poi le nozze, nel 2017, a suggellare un rapporto che sembrava destinato a durare per sempre. E invece le cose sono andate diversamente. Lo ha rivelato per prima Elga, in lacrime, tramite i suoi canali social. Sulla sua pagina Instagram ha postato la foto di alcune valigie, con la didascalia "Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi".

Poi erano seguiti altri messaggi, volti a chiarire meglio la situazione. "Grata alle parole di mia mamma quando mi ha detto che devo essere una donna indipendente e poter fare ciò che voglio in ogni momento della mia vita", aveva raccontato l’ex tronista nelle sue storie. Probabilmente, allora, Elga si è allontanata da Diego perché si sentiva soffocare, non era libera di vivere la vita che desiderava. E a queste parole, all’inizio, Daddi non aveva voluto replicare.

Però ora ha cambiato idea. All’interno di due Instagram stories postate sulla sua pagina, Diego ha aperto il cuore ai suoi followers, esprimendo il suo pensiero sulla difficile situazione. "Non avrei voluto scrivervi perché questo momento è davvero difficile", ha esordito l’ex corteggiatore. "Ma non si può stare indifferente a tutto il vostro affetto e supporto. Vi ringrazio e vi prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva. Ciò che desidero più di tutto". Poi l’ultima riflessione, di stampo quasi filosofico: "Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere, possiamo solo farlo con coraggio quando ci viene chiesto".

Vedremo se Diego Daddi sarà in grado di riconquistare la sua Elga. O se invece è troppo tardi per rimettere insieme i cocci.

