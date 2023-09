Uomini e Donne: Elga Enardu e Diego Daddi si sono lasciati, la foto della valigia conferma Una crisi profonda era già nell'aria. Ora arriva la conferma definitiva da parte di lei. E mentre la sorella gemella appoggia Elga, dal lato di Diego tutto tace

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Non c’è pace per gli ex tronisti di Uomini e Donne in questo periodo. Scopriamo infatti che un volto molto noto del programma ha fatto un importante annuncio sul suo profilo Instagram. Parliamo di Elga Enardu, tra i protagonisti degli scorsi anni della trasmissione, che ha fatto capire ai suoi follower che il suo matrimonio con Diego Daddi è ormai naufragato. La donna ha con ogni probabilità fatto le valigie per tornare a vivere da solo con i suoi amati amici a quattro zampe.

Il passato della coppia

Il matrimonio di Elga e Diego sembrava inattaccabile dalle crisi. Al contrario del rapporto della gemella di Elga, Serena, e del suo tira e molla continuo con il cantante Pago dimostrando di essere ancora lontana dal trovare ancora un equilibrio con lui. E invece anche per questa coppia sembra essere giunto il capolinea. I due si erano conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Lei era la tronista che prese un no al momento della scelta dal corteggiatore Marcelo Fuentes. Diego invece fu scelto da un’altra tronista e anche lui allo stesso modo disse no alla donna. Tutto il resto è storia, grazie alla loro partecipazione a Uomini e Donne nella stessa stagione, anche se in ruoli diversi, si conobbero e innamorarono, fino a decidere di sposarsi. Ora sembra però che tutto sia finito.

I segnali della crisi

Sui social network, dove Alga è diventata velocemente una influencer dopo l’esperienza in televisione, Elga Enardu ha confidato ai suoi follower che si trova in un periodo molto difficile. In una delle sue stories ha detto di essere rientrata a casa: "Leggermente sconvolta ma forte" e poi ha definito Giulio e Toy, i suoi due amati cagnolini, ma più di tutto si è riferita a loro chiamandoli: "La mia unica famiglia". Subito dopo ha condiviso lo scatto di alcune valigie accompagnato dalla seguente didascalia: "Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi". Poi un messaggio ancora più chiaro: "Prometto a me stessa, alla mia famiglia che mi ama smisuratamente, e a tutti voi di non mollare mai, in voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia. Perché davanti al dolore si può scegliere di lasciarsi andare (comodo) o di reagire (forza)". Non si è fatta attendere neanche la sorella Serena Enardu, che ha condiviso un video in cui ribadisce la forza e il coraggio della gemella. Tutto tace invece dal lato di Diego Daddi. Perché non si starà esprimendo?

Potrebbe interessarti anche