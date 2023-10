Rottura Meloni-Giambruno: la solidarietà dei vip (e del web) alla premier Dopo l'annuncio della fine della sua relazione, la Presidente del Consiglio ha ricevuto il sostegno di molti personaggi noti, ma anche del web.

Nelle ultime ore non si parla d’altro: dopo la diffusione dei filmati del fuori onda di Andrea Giambruno, la premier Giorgia Meloni ha annunciato tramite social la fine della loro relazione, durata più di dieci anni. Al centro della polemica, ovviamente, ci sono in particolare le frasi rivolte dal giornalista ad alcune colleghe nel fuori onda di Diario del giorno: provocazioni, ammiccamenti, allusioni sessuali, che non hanno messo in imbarazzo soltanto il diretto interessato e la compagna, ma anche un intero Governo.

Caso Giambruno, il web si schiera con Giorgia Meloni

Proprio per questo, la rottura tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è immediatamente diventata un caso politico, con l’opinione pubblica come sempre divisa, in particolare sul fatto che fosse o meno opportuno che il compagno della premier avesse un suo programma in televisione. Ma c’è un tema su cui tutti, o quasi, sono d’accordo: a prescindere dagli schieramenti politici e dagli ideali, non è accettabile che un uomo si rivolga con certe parole ad una donna (in questo caso una collega, che nei video appariva decisamente infastidita), così come non ha alcun diritto di umiliare la propria compagna. E non importa se quest’ultima sia una persona comune o la Presidente del Consiglio. Proprio per questo, in questa vicenda l’opinione pubblica è (quasi) interamente schierata dalla parte di Giorgia Meloni. Subito dopo la condivisione del post nel quale annuncia la fine della sua relazione, infatti, la premier è stata sommersa di commenti da parte di molti personaggi noti, tanto della politica quanto del mondo dello spettacolo, che la sostengono.

Tra le prime a commentare c’è Rita Dalla Chiesa, che scrive: "Dalla tua, dalla vostra parte. Dalla parte di Ginevra. Ti abbraccio con vero affetto". Immancabile anche il post Twitter di Matteo Salvini: "Un fortissimo abbraccio a Giorgia, con la mia amicizia e il mio sostegno. Avanti, a testa alta!". Sempre dalla politica arriva anche il messaggio di Antonio Tajani: "Giorgia, ti abbraccio". Ma anche di alcuni membri dell’opposizione, come Carlo Calenda: "Tutta questa vicenda è abbastanza sconcia. L’uso strumentale dei fuori onda da parte di reti TV collegate a partiti politici, la richiesta assurda che delle frasi (volgari) di Giambruno risponda Meloni. Il tutto con di mezzo una bimba di 7 anni che deve poter fare una vita normale. Io sono un avversario di Giorgia Meloni ma oggi ha tutta la mia solidarietà. Così in Italia non si produrrà mai nulla tranne il fango, finché il fango non sommergerà tutti e tutto". Tra i vip che sostengono Giorgia Meloni, e che hanno lasciato un breve commento sui social, anche Elisabetta Canalis, Enzo Miccio, Arianna Mihajlovic e molti altri.

