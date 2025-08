Delitto Garlasco, "un arresto entro il 30 agosto": la previsione choc. Chi trema Al Salotto d'Europa di Pontremoli, Fabrizio Corona ha parlato di molti argomenti, tra cui il più caldo del momento, il delitto di Garlasco: ecco la frase choc

Dopo le ultime inchieste presentate nel format di YouTube Falsissimo, Fabrizio Corona torna a parlare del delitto di Garlasco facendo una "rivelazione" choc al Salotto d’Europa di Pontremoli – era ospite dell’evento insieme al giornalista Moreno Pisto – dove ha affrontato diversi temi attuali. In questa occasione si è parlato di Temptation Island e dell’assenza di informazione, quindi di crisi nel mondo del giornalismo, ma anche di influencer, dell’esigenza di una rivoluzione armata e di Donald Trump. Tra queste tematiche, non poteva mancare, appunto, il caso del momento, il delitto di Garlasco, ma vediamo cosa ha detto Fabrizio Corona, considerato da anni il re dei Paparazzi, in tale occasione.

Delitto di Garlasco, la rivelazione choc di Fabrizio Corona su un arresto

Da tanto tempo Fabrizio Corona sta parlando del delitto di Garlasco e, tra ipotesi e dichiarazioni piuttosto al limite, si è lasciato andare con le parole come mai prima d’ora. Questa volta, però, ha detto una frase choc che ha davvero dell’incredibile. Si tratta di un’affermazione che non è stata soggetta ad alcun tipo di approfondimento, ma che ha suscitato la curiosità di molte persone.

Queste le sue parole al Salotto d’Europa di Pontremoli: "Prima del 30 agosto arresteranno delle persone". Non sappiamo a chi si riferisca il re del gossip, né quanto ne sappia davvero al riguardo, ma potrebbe essere falso come la frase "Il Papa è morto" detta prima del giorno di Pasquetta dell’anno in corso, o forse Corona è perfettamente consapevole di ciò di cui sta parlando. Al momento non è dato conoscere la verità, ma certamente la sua dichiarazione non ha lasciato indifferente i suoi uditori.

Le altre teorie di Fabrizio Corona sul delitto di Garlasco

Tornando alle teorie già espresse sul delitto di Garlasco nel suo format Falsissimo, Fabrizio Corona ha parlato dell’ex manager di Elisabetta Gregoraci, Francesco Chiesa Soprani, dicendo che avrebbe venduto i famosi messaggi di Paola Cappa al settimanale Giallo, diretto da Albina Perri, oltre a descrivere il super testimone de Le Iene come un ‘ubriacone di paese’.

Non solo, perché tra le teorie ne emergeva una riguardante i genitori di Chiara Poggi: secondo Corona, avrebbero ignorato alcune prove molto importanti per il prosieguo delle indagini per potersi tenere gli 850 mila euro di risarcimento forniti da Alberto Stasi E inoltre accusava le gemelle Cappa, cugine di Chiara, di un "mancato controllo della rabbia" da parte di Paola in quanto quest’ultima avrebbe insultato un’amica della madre perché non le aveva dato un numero di telefono. Infine, nuove teorie sul legame di Chiara con lo zio Ermanno e sul Santuario della Bozzola.

