Garlasco, i satanisti e il killer massone: le piste 'nere' esplose sul web (e in Tv)

La riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco ha catalizzato l’attenzione mediatica dell’intero Paese, creando un vertiginoso effetto domino. Tra nuove impronte, accertamenti biologici, piste inattese e in generale un dibattito sempre più acceso, le indagini continuano a fare discutere. Dalle ipotesi sul coinvolgimento di Andrea Sempio all’innocenza di Alberto Stasi, le teorie sono ormai andate ben oltre, verso le derive più disparate. Tra le più quotate c’è anche la pista che porta alla massoneria o addirittura al satanismo. Scopriamo tutti i dettagli.

Chiara Poggi e l’omicidio di matrice satanista: perché è emersa la pista

Le speculazioni sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007, sembrano non conoscere fine. La riapertura delle indagini – come detto – ha scatenato il dibattito intorno al caso Garlasco arrivando fino alle teorie più disparate. Una delle ipotesi che continua a guadagnare terreno è quella che collegherebbe il delitto a una matrice satanista. "L’omicidio di Chiara Poggi ha suscitato negli anni numerose speculazioni, alcune delle quali a sfondo esoterico e pseudo-satanico" ha spiegato anche Jennifer Crepuscolo, fondatrice dell’Unione Satanisti Italiani in un’intervista a Mow: "Come Unione Satanisti Italiani ribadiamo la necessità di distinguere tra simbologia rituale autentica, superstizione e strumentalizzazione mediatica. Non esiste, infatti, alcuna connessione concreta o provata tra l’omicidio di Chiara Poggi e il Satanismo". Stando alle parole di Jennifer "le ipotesi sataniche spuntano spesso nei casi irrisolti o ambigui, perché offrono una narrativa forte, carica di pathos, e solleticano l’inconscio collettivo".

Delitto di Garlasco, la teoria che porta alla massoneria e al complotto

Se nel caso della pista satanica si tratterebbe dunque di una teoria dettata dal ‘fascino’ dell’irrisolvibile, per quanto riguarda la teoria di matrice massonica non mancano i sostenitori, a partire dalla difesa di Andrea Sempio. Secondo l’avvocato Massimo Lovati (intervenuto più volte a Morning News su Rete 4), infatti, Chiara Poggi sarebbe stata "uccisa da un sicario, uno 007, un professionista" che avrebbe addirittura messo sottosopra la scena del crimine per depistare le indagini. Secondo molti complottisti, infatti, Chiara Poggi sarebbe venuta a conoscenza di "qualcosa che non doveva sapere" (forse collegato al Santuario della Bozzola, dove si consumarono diversi scandali nel pavese) e ciò avrebbe spinto un’organizzazione criminale a intervenire per eliminare la giovane nella villetta di via Pascoli a Garlasco.

