Garlasco, il contrattacco delle sorelle Cappa e la traccia del secondo killer: le ultime news dalla tv Stefania e Paolo hanno sporto querela contro la direttrice di Giallo, mentre le impronte continuano a fare discutere: gli ultimi sviluppi a Zona Bianca

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il delitto di Garlasco è in fase di stallo, ma altrettanto non si può dire del dibattito pubblico attorno al caso di cronaca più discusso degli ultimi anni. Mentre la Procura di Pavia indaga nuovamente sull’omicidio di Chiara Poggi, infatti, non mancano nuovi botta e risposta e colpi di scena sul web e in tv. Stasera si parlerà degli ultimi sviluppi anche a Zona Bianca su Rete 4. Scopriamo tutti i dettagli e facciamo il punto della situazione.

Delitto di Garlasco: la querela delle sorelle Cappa

Stefania e Paola Cappa non sono mai state indagate per il delitto di Garlasco, ma i loro nomi sono tornati alla ribalta con la riapertura del caso nel 2025. Le sorelle (figlie di Mariarosa Poggi) sono le cugine di Chiara Poggi; il rinnovato interesse mediatico nei loro confronti ha portato la luce dei riflettori del mondo della cronaca su di loro. Dopo la pubblicazione di alcune loro presunte conversazioni e commenti che sarebbero apparsi sul sito Blogosfere ai tempi dell’omicidio di Chiara, le gemelle hanno deciso di prendere provvedimenti e hanno deciso di querelare la direttrice di Giallo, Albina Perri. "Le sorelle Stefania e Paola Cappa comunicano di aver sporto querela per il reato di diffamazione aggravata contro Albina Perri" si legge in una nota dagli avvocati delle gemelle Antonio Marino e Gabriele Casartelli, che accusano la rivista di avere pubblicato "contenuti destituiti di fondamento, attribuendo a Stefania e Paola Cappa presunte dichiarazioni reperite online, prive di qualsiasi riscontro oggettivo, e senza che vi sia alcun legame diretto o indiretto con le persone coinvolte, né tantomeno un’utilità rispetto all’andamento delle nuove indagini".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le tracce di sangue e l’ipotesi del secondo killer

Mentre l’estensione del maxi incidente probatorio con i nuovi accertamenti biologici è ancora in fase di stallo, si continua a discutere sulla scena del delitto e le ‘nuove’ impronte rinvenute nella villetta di via Pascoli a Garlasco nel 2007. Secondo Enrico Manieri, esperto di balistica e di blood pattern analysis e consulente tecnico in vari processi, non ci sarebbero dubbi sulla presenza di "un secondo assassino". Analizzando le foto in un’intervista a Il Giorno, infatti Manieri fa notare la presenza di un’impronta mai repertata sulle scale, la cui suola non corrisponderebbe né alla famigerata Frau numero 42 né alle calzature utilizzate dagli agenti delle forze dell’ordine.

Quando e dove vedere Zona Bianca in tv e streaming (venerdì 25 luglio 2025): anticipazioni

Condotto da Giuseppe Brindisi, questa sera Zona Bianca tornerà a occuparsi del caso Garlasco e non solo. Tra i temi della serata ci sarà anche l’intesa sui dazi Usa-Ue conclusa il 27 luglio dopo l’incontro tra la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente americano Donald Trump.

Appuntamento stasera in tv su Rete 4 in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

Guida TV

La Omicidi Rai Premium 23:25

Potrebbe interessarti anche