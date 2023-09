De Martino super ospite a Belve della Fagnani (con tanto di frecciatina a Belen) Arriva il momento tanto atteso per i fan della coppia: un'intervista di Stefano metterà finalmente tutto in chiaro prima che anche Belen dica la sua, forse dalla Venier

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Ormai è ufficiale, il conduttore Stefano De Martino sarà uno dei primi ospiti del fortunato format di Francesca Fagnani, Belve, in prima serata su Rai 1. A confermarlo è stato lo stesso ballerino, che con la sua presenza anticipa una vera e propria partenza col botto per lo show della giornalista, pronta a cavalcare l’onda del gossip che in questo periodo è stato al centro della vita del bel conduttore. Da tempo ormai, Stefano e Belen non fanno più coppia fissa. I due, che condividono la genitorialità del piccolo Thiago, dopo aver trovato apparentemente la serenità in seguito ad una serie di tira e molla, avrebbero definitivamente rinunciato alla possibilità di costruire qualcosa insieme. Non è dato sapere cosa si sia incrinato nel rapporto tra i due, alcune voci danno la colpa al nuovo amore della conduttrice Belen, Elio, altri invece ad incompatibilità emerse ben prima, e di cui Stefano potrebbe essere il responsabile principale. L’impegno a tempo pieno come conduttore di diversi progetti sulla Rai potrebbe infatti aver fatto sottovalutare all’artista gli impegni con la famiglia. Insomma, sulla loro rottura tutto tace, ma presto potremmo scoprire qualcosa in più a riguardo.

De Martino a Belve con la stoccata alla ex

La notizia arriva subito dal profilo social ufficiale della trasmissione. Ovviamente il conduttore, per supportare il programma di casa Rai si dedica un po’ alla promozione dell’intervista che lo vedrà protagonista, e nel farlo condivide la foto dell’annuncio ufficiale di Belve nelle sue stories, tutto accompagnato da una canzone molto particolare. Parliamo de "L’appuntamento" dell’iconica Ornella Vanoni, in segmento scelto per la storia Instagram riporta però un testo molto particolare: "Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te". Ed è qui che il pubblico si è diviso. Molti pensano che questa possa essere la perfetta frecciatina velata alla sua ex, come se Stefano volesse dire che magari in passato non si è comportato benissimo con la ex moglie, ma che questa volta a ferirlo sia stata lei. Altri invece la vedono come una vera e propria ammissione di colpa, anche se a giudicare da quanto condiviso in passato, sembra essere più improbabile.

Le interviste post rottura

Ciò che è certo è che nessuno dei due interessati ha ancora direttamente commentato la rottura, e siamo certi che questa intervista sarà l’occasione perfetta, con la schiettezza della Fagnani, per avere qualche dettaglio succoso sui retroscena della separazione. Notizia recente è anche il fatto che Rodriguez abbia recentemente rifiutato di partecipare alla prima puntata del format E poi c’è Cattelan. Molti pesano che la conduttrice abbia scelto semplicemente di giocare d’astuzia, essendo la messa in onda della sua ospitata successiva a quella di Stefano, per far in modo di valutare i risvolti dei commenti dell’ex per dire poi la sua a mente fredda.

Potrebbe interessarti anche